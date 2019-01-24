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哈登5戰轟261分56年來僅次Kobe　竟無一球是隊友助攻

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▲火箭一哥哈登。（圖／路透）

▲火箭一哥哈登。（圖／路透）

記者游郁香／綜合報導

火箭一哥哈登(James Harden)持續上演神級表現，24日作客麥迪遜花園廣場在40分鐘內飆出個人生涯新高61分，近5戰合計轟下261分，場均得分高達52.2分，自1963-64賽季以來，僅次於紫金傳奇布萊恩(Kobe Bryant)的5戰268分；值得一提的是，「大鬍子」這5戰得分沒有任何分數來自隊友助攻，堪稱現役最強單打王。

在搭檔保羅(Chris Paul)與卡佩拉(Clint Capela)連續缺陣之下，哈登一肩扛起了球隊，24日更在尼克主場麥迪遜花園廣場迎來紀錄之夜，上半場就砍下36分，創下客隊球員在此球場上半場的最高得分紀錄，打完前2節就將個人連續單場突破30分紀錄推進到第21場，超越了1964年的張伯倫(Wilt Chamberlain)，獨居史上第4

此紀錄前3名的保持人也都是張伯倫，依序是1961-62賽季的連續65場、1962年的連續31場和1960年的連續25場。另外，哈登這一戰還抓下15籃板、4助攻和5抄截，成為1962年張伯倫的100分之夜後，首位在麥迪遜花園廣場至少攻下60分、15籃板的球員。

▲火箭哈登戰尼克。（圖／達志影像／美聯社）

▲火箭一哥哈登。（圖／達志影像／美聯社）

近5戰哈登合計狂轟了261分，當中沒有任何一球來自火箭隊友助攻，堪稱現役最強的單打王，這段期間他還送出21次助攻，一肩扛起組織和得分重任；而5戰得到261分，自1963-64賽季以來，僅次於湖人傳奇布萊恩的5戰268分。

《紐約時報》記者史坦(Marc Stein)在個人推特上轉發了一則訊息，「NBA史上得分王賈霸(Kareem Abdul-Jabbar)生涯從沒單場得過56分，哈登卻在過去9天3度辦到。」哈登在15日對灰熊砍下57分、17日對籃網掃了58分以及此役攻下61分。

哈登這一戰也追平了布萊恩締保持的「客隊球員在麥迪遜花園廣場的單場最高分紀錄」，他賽後特別在個人Instagram發文慶祝，「能夠在這個最知名的球場上做我喜歡的事，締造傳奇，真的太榮幸了，謝謝你麥迪遜花園廣場。」

▲火箭一哥哈登。（圖／路透）

▲火箭一哥哈登。（圖／路透）

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