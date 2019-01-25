運動雲

> >

歐拉迪波右膝肌腱斷裂確定報銷　喬治難過溜馬再次折損一哥

ETtoday運動雲

▲溜馬歐拉迪波 。（圖／達志影像／美聯社）

▲溜馬歐拉迪波 。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

僅落後東區龍頭公鹿僅2.5場勝差的溜馬，24日面對暴龍時傳出噩耗，一哥歐拉迪波(Victor Oladipo)僅打10分鐘就因為右膝嚴重受傷退場，經MRI檢查確診為膝蓋股四頭肌肌腱斷裂，賽季提前報銷；前任溜馬一哥喬治(Paul George)聽到消息立刻傳訊息關心，對於印第安納球迷再度目睹陣中王牌倒下感到遺憾。

以32勝15敗、6成81勝率暫居東區第3的溜馬，前役對暴龍折損了一哥歐拉迪波，在進行初步檢查後，美國《ESPN》名記者沃納洛斯基(Adrian Wojnarowski)就曾披露，溜馬球團憂心自家王牌恐遭逢「終結」賽季的嚴重膝傷，MRI檢查結果也印證了這個不祥的預感。

歐拉迪波防守時「滑了一下」，造成右膝股四頭肌肌腱斷裂，傳奇球星巴克利(Charles Barkley)和前馬刺主控帕克(Tony Parker)也曾遭遇類似傷勢，除了回歸之路漫長，這種傷勢恐會影響球員的爆發力和運動能力；在當家一哥確定賽季提前報銷後，溜馬的奪冠賠率瞬間從1賠80跌到1賠200。

▲雷霆喬治。（圖／CFP）

▲雷霆喬治。（圖／CFP）

在2017年與歐拉迪波互換東家，曾經也是溜馬當家一哥的喬治，聽到消息後立刻傳了訊息關心這位26歲扣將，「我會為他祈禱，這真的很艱難，尤其現在他們打得那麼好，我和他、這裡的球迷、這座城市甚至整個州感同身受。

在歷經了我當初的重傷後，他們現在又碰上這樣的事，對球隊來說真的很艱難，但我認為他能克服這一切，重新登上頂峰。」喬治4年前也曾在美國隊集訓時，為了封阻哈登(James Harden)，高高躍起後落地時撞上籃架護墊，導致右小腿幾乎呈現90度彎曲，這個恐怖腿傷讓他幾乎缺席了2014-15賽季，只打了最後6場例行賽。

歷經了喬治重傷的惡夢，如今印第安那溜馬球迷再次目睹現任一哥倒下，還是在球隊戰績長紅，有望在季後賽有所作為的情況下；雖然歐拉迪波對隊友充滿信心，但難免還是打擊了團隊士氣，溜馬主帥麥克米蘭(Nate McMillan)表示，伊文斯(Tyreke Evans)將頂替歐拉迪波的先發位置，菜鳥哈樂戴(Aaron Holiday)也會獲得更多上場時間。

▲前溜馬一哥喬治聽到歐拉迪波右膝重傷感到遺憾 。（圖／達志影像／美聯社）

▲前溜馬一哥喬治聽到歐拉迪波右膝重傷感到遺憾 。（圖／達志影像／美聯社）

★下載《ETtoday新聞雲》App，SBL明星賽先發你決定！每人每日12票，投票送你進場看明星賽！

關鍵字： NBA溜馬歐拉迪波喬治雷霆
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

薄紗辣妹跨坐大腿！他春酒被肉彈洗臉　爽完5秒...超慘下場曝光

推薦閱讀

朗多復出秀爆扣拿15+13　湖人不敵灰狼雙狀元合砍50+20

柯瑞秀假投三分真拋投打板　回溫飆38分率勇士退巫師9連勝

詹皇、字母哥任全明星隊長　唐西奇球迷投票第3高仍無緣先發

歐拉迪波右膝重傷「一滑就知不妙」　格林：膝蓋詭異扭曲

熱門新聞

中職／郭泓志不留富邦加入中信兄弟　劉志威：有初步接觸

中職／老將聆聽者　柏安力為富邦特打用多樣道具

中職／火腿同意蕭一傑幫富邦翻日文　對王柏融有幫助

中職／柏安力特打2小時！林益全縮短準備時間

中職／面臨薪資調降？林益全只管本分：讓經紀人傷腦筋

洋基新簽「滑球怪物」續穿0號寫紀錄　百年隊史第一人

讀者回應

﻿

最新新聞

1失去安打王　王威晨稱讚四爺：很不簡單

2長得像山川穗高！姚雨翔意外赴日

3中職官辦熱身賽　3月9日台南猿獅首戰

4搞不懂聯盟規章　富邦最後失去郭泓志

57名球員明星賽投票給安東尼

熱門新聞

1郭泓志要加入中信兄弟　劉志威：有初步接觸

2柏安力為富邦特打用特殊道具

3火腿同意蕭一傑幫富邦翻日文

4柏安力特打2小時！林益全縮短準備時間

5林益全只管本分：薪資讓經紀人傷腦筋

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

天天抽機票　送你坐飛機到日本

天天抽機票　送你坐飛機到日本

天天抽機票 快閃時間限定1/23-1/29 到東森寵物雲全台門市消費滿666元，抽東京來回雙人機票

【新年快樂！大方送】

【新年快樂！大方送】

豬事順利？加LINE立即抽iPhone XR！30秒迅速抽！

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

熱門影音

全站熱門影音

味全龍確定復活！頂新集團證實：球迷久等了！

申辦成功！2020東京奧運最終資格賽在台北舉行

11/03 總冠軍賽G5 統一 vs Lamigo 賽後，Lamigo桃猿獲得年度總冠軍！球員們開心暢飲香檳浴，接受賽後訪問

林威助40歲生日快樂　林太太們驚喜現身

味全龍重回中職？近期遞計畫書 邀王建民當教練

火拳敲車！怒拔後照鏡尻爆車窗　桃園蹦蹦姊：泥知道我是誰嗎？

男子坐車不到3秒心跳停 ! 7勇消急救90秒「死神別搶」

教訓恐龍「亂七八糟」嚇阻毛孩　天兵鸚鵡卻在一旁狂點頭附和

高雄男揹90歲母尋根黃金溫泉　徒步來回5KM 族人：太感動

國道恍神追撞！休旅車狂翻3圈　「駕駛近無傷」繫安全帶逃死劫
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366