歐拉迪波右膝肌腱斷裂確定報銷　喬治難過溜馬再次折損一哥

▲溜馬歐拉迪波 。(圖/達志影像/美聯社)

記者游郁香/綜合報導

僅落後東區龍頭公鹿僅2.5場勝差的溜馬,24日面對暴龍時傳出噩耗,一哥歐拉迪波(Victor Oladipo)僅打10分鐘就因為右膝嚴重受傷退場,經MRI檢查確診為膝蓋股四頭肌肌腱斷裂,賽季提前報銷;前任溜馬一哥喬治(Paul George)聽到消息立刻傳訊息關心,對於印第安納球迷再度目睹陣中王牌倒下感到遺憾。

Let's really, really, really, really hope that Vic is alright. Oladipo goes down with an apparent knee injury and it didn't look good. #Pacers pic.twitter.com/CA6LacMo87