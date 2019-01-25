歐拉迪波右膝肌腱斷裂確定報銷　喬治難過溜馬再次折損一哥

▲溜馬歐拉迪波 。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

僅落後東區龍頭公鹿僅2.5場勝差的溜馬，24日面對暴龍時傳出噩耗，一哥歐拉迪波(Victor Oladipo)僅打10分鐘就因為右膝嚴重受傷退場，經MRI檢查確診為膝蓋股四頭肌肌腱斷裂，賽季提前報銷；前任溜馬一哥喬治(Paul George)聽到消息立刻傳訊息關心，對於印第安納球迷再度目睹陣中王牌倒下感到遺憾。

Let's really, really, really, really hope that Vic is alright. Oladipo goes down with an apparent knee injury and it didn't look good. #Pacers pic.twitter.com/CA6LacMo87 — FOX Sports Indiana (@FSIndiana) 2019年1月24日

以32勝15敗、6成81勝率暫居東區第3的溜馬，前役對暴龍折損了一哥歐拉迪波，在進行初步檢查後，美國《ESPN》名記者沃納洛斯基(Adrian Wojnarowski)就曾披露，溜馬球團憂心自家王牌恐遭逢「終結」賽季的嚴重膝傷，MRI檢查結果也印證了這個不祥的預感。

歐拉迪波防守時「滑了一下」，造成右膝股四頭肌肌腱斷裂，傳奇球星巴克利(Charles Barkley)和前馬刺主控帕克(Tony Parker)也曾遭遇類似傷勢，除了回歸之路漫長，這種傷勢恐會影響球員的爆發力和運動能力；在當家一哥確定賽季提前報銷後，溜馬的奪冠賠率瞬間從1賠80跌到1賠200。

▲雷霆喬治。（圖／CFP）

在2017年與歐拉迪波互換東家，曾經也是溜馬當家一哥的喬治，聽到消息後立刻傳了訊息關心這位26歲扣將，「我會為他祈禱，這真的很艱難，尤其現在他們打得那麼好，我和他、這裡的球迷、這座城市甚至整個州感同身受。」

「在歷經了我當初的重傷後，他們現在又碰上這樣的事，對球隊來說真的很艱難，但我認為他能克服這一切，重新登上頂峰。」喬治4年前也曾在美國隊集訓時，為了封阻哈登(James Harden)，高高躍起後落地時撞上籃架護墊，導致右小腿幾乎呈現90度彎曲，這個恐怖腿傷讓他幾乎缺席了2014-15賽季，只打了最後6場例行賽。

歷經了喬治重傷的惡夢，如今印第安那溜馬球迷再次目睹現任一哥倒下，還是在球隊戰績長紅，有望在季後賽有所作為的情況下；雖然歐拉迪波對隊友充滿信心，但難免還是打擊了團隊士氣，溜馬主帥麥克米蘭(Nate McMillan)表示，伊文斯(Tyreke Evans)將頂替歐拉迪波的先發位置，菜鳥哈樂戴(Aaron Holiday)也會獲得更多上場時間。

▲前溜馬一哥喬治聽到歐拉迪波右膝重傷感到遺憾 。（圖／達志影像／美聯社）

★下載《ETtoday新聞雲》App，SBL明星賽先發你決定！每人每日12票，投票送你進場看明星賽！