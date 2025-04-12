林泓育挨球吻後指向兄弟休息室　平野還原爆笑插曲

▲7局面對林泓育時投出觸身球，場上出現短暫插曲，林泓育手指向兄弟休息區、嘴角露出微笑，是否有引發誤會的可能？平野也做出說明，「那是他在跟和哥（陳江和）互動啦，沒有特別的意思。」（圖／截自CPBL.TV）

記者王真魚／桃園報導

中信兄弟洋投黃博多12日對樂天桃猿展現宰制力，前6局未被敲安，雖在7局遭林子偉敲出二壘安打，無安打挑戰中斷，但仍繳出7局無失分的優質先發。賽後總教練平野惠一大讚，「只能用完美來形容，毫無可挑剔之處。」

談到是否會讓黃博多挑戰無安打比賽，平野表示，這一切將尊重選手本人意願，如果他真的想挑戰，當然是全力支持。但不論結果如何，他今天的表現足以證明其實力與穩定度。

[廣告]請繼續往下閱讀...

至於7局面對林泓育時投出觸身球，場上出現短暫插曲，林泓育手指向兄弟休息區、嘴角露出微笑，是否有引發誤會的可能？平野也做出說明，「那是他在跟和哥（陳江和）互動啦，沒有特別的意思。」

他強調，「我們絕對不是故意的，小胖（林泓育）也一定知道。那個手勢只是學長學弟之間的打趣，沒有所謂『你們故意丟我』這樣的情緒存在。」

平野笑稱，林泓育身為有實績的老將，常常會有一些有趣的動作，「但如果我是打者的話，應該會很生氣，可能會做一些動作，故意讓投手有點動搖，因為我是屬於比較奸詐的選手。」

「但他（林泓育）就是會公正對決的那種選手。」平野惠一相信他對陳江和的反應，也並非挑釁行為，反而更像是彼此熟識間的一種默契與幽默感。

他也模擬現場情境打趣地說，「應該是那種『欸你看你們丟到我了』，然後和哥回他『那你很lucky耶』這樣的氣氛，不是什麼衝突性的場面。」