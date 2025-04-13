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「海賊王」麥卡臣曝21年前來台愛逛夜市　與鄭宗哲親切互動曝光

▲「海賊王」麥卡臣（Andrew McCutchen）。（圖／達志影像／美聯社）

▲「海賊王」麥卡臣（Andrew McCutchen）。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

效力於海盜的台灣好手鄭宗哲剛升上大聯盟，雖然是菜鳥卻受到不少老將照顧，其中球隊精神領袖「海賊王」麥卡臣（Andrew McCutchen）還與他分享21年前來台參賽的往事。

麥卡臣迎接這位來自台灣的菜鳥，也與他閒聊過往經歷。鄭宗哲接受《ETtoday新聞雲》訪問時透露：「他跟我說21年前來過台灣。」原來麥卡臣曾參加2004年第二十一屆IBA世界青棒錦標賽。

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該屆美國隊中，日後登上大聯盟的球星除了麥卡臣，還包括波西（Buster Posey）、厄普頓（Justin Upton）、戴維斯（Ike Davis）、羅斯（Tyson Ross）、尼斯（Jonathon Niese）等人，另有洋砲萊亞德（Brandon Laird）則轉戰日職有不錯表現。

鄭宗哲受《ETtoday新聞雲》訪問時表示，麥卡臣回憶起當年來台比賽時，很喜歡逛夜市，也購買了不少棒球用品，像是美津濃的球具。當時美國尚未引進這麼多日本品牌，他帶回隊上使用時，常被說是「獨一無二」的，因為在美國根本買不到。

當年賽事自複賽起受到北部天候影響，導致賽程變動，最終美國隊在季軍戰不敵韓國，位居第四；中華隊則與多隊並列第五。該屆中華隊也有不少球員投入職棒，其中李振昌更曾升上大聯盟。而日本隊當時的主力之一正是達比修有，他對中華隊主投4.2局無關勝敗，但後來卻因未成年抽菸事件引發爭議。

關鍵字： 棒球台灣鄭宗哲大聯盟海盜

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