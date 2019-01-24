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歐拉迪波右膝重傷「一滑就知不妙」　格林：膝蓋詭異扭曲

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▲溜馬歐拉迪波 。（圖／達志影像／美聯社）

▲溜馬歐拉迪波 。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

溜馬24日雖以110比106擊落暴龍迎來3連勝，卻折損了當家一哥歐拉迪波(Victor Oladipo)，他次節最後4分05秒在籃下防守時，意外滑倒傷到右膝，「沃神」指出在初步檢查過後，溜馬球團擔心這位26歲後衛恐遭逢了「整季報銷」的膝傷，暴龍射手格林(Danny Green)也表示，「骨頭看起來好像錯位，很不正常。

歐拉迪波再次遭傷病襲擊，他季初曾連續因傷缺席了11戰，未料24日面對強敵暴龍一役，他又在次節防守時傷了右膝，當時溜馬隊友還想扶他起身，但他完全無法動彈，最後被擔架抬出場，僅打了10分鐘，4投2中留下4分、3籃板和1助攻的數據就退場。

我滑了一下，當下我就知道事情很嚴重。」歐拉迪波賽後談到自己的傷勢，他預計明日進行MRI檢查，但他仍抱持信心，「看看明天的檢查結果，再從長計議。我的隊友本季從季初就打出好表現，每個人都對未來充滿信心。」

據美國《ESPN》名記者沃納洛斯基(Adrian Wojnarowski)的消息，初步的檢查結果讓溜馬球團感到憂心，他們害怕歐拉迪波恐遭逢了「整季報銷」的膝傷，需要進行手術。

目擊這起意外的暴龍射手格林也覺得不樂觀，「我認為他當下馬上就意識到嚴重性，他把護膝拉下來，膝蓋看起來詭異地扭曲著，並不正常。大家看了一眼就趕快把頭轉開，看起來很可怕，骨頭好像錯位了。

聯盟幾位招牌球星，包括湖人一哥詹姆斯(LeBron James)、剛締造單場61分生涯新高的哈登(James Harden)、4年前也曾遭遇嚴重腿傷的喬治(Paul George)都紛紛在推特上替歐拉迪波祈福。

▲溜馬歐拉迪波 。（圖／達志影像／美聯社）

▲溜馬歐拉迪波 。（圖／達志影像／美聯社）

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