歐拉迪波右膝重傷「一滑就知不妙」　格林：膝蓋詭異扭曲

▲溜馬歐拉迪波 。(圖/達志影像/美聯社)

記者游郁香/綜合報導

溜馬24日雖以110比106擊落暴龍迎來3連勝,卻折損了當家一哥歐拉迪波(Victor Oladipo),他次節最後4分05秒在籃下防守時,意外滑倒傷到右膝,「沃神」指出在初步檢查過後,溜馬球團擔心這位26歲後衛恐遭逢了「整季報銷」的膝傷,暴龍射手格林(Danny Green)也表示,「骨頭看起來好像錯位,很不正常。」

Let's really, really, really, really hope that Vic is alright. Oladipo goes down with an apparent knee injury and it didn't look good. #Pacers pic.twitter.com/CA6LacMo87