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大谷翔平昨炸本季最遠一轟！道奇主場8支怪力轟史上最多

記者王真魚／綜合報導

效力洛杉磯道奇的大谷翔平投手4月16日（台灣時間17日）對洛磯之戰，首局首打席就開轟，也是他大聯盟生涯第13支「開局彈」，更以448英尺（約136.6公尺）的飛行距離，締造本季個人最遠全壘打，並追平國聯全壘打王榜首，累積至第6轟。

這發全壘打也再次印證大谷翔平在主場的強大破壞力。大聯盟官方今分享，自2015年啟用Statcast以來，大谷已在道奇球場敲出8支飛行距離達445英尺以上的全壘打，為歷來最多，比其他球員多出5支。值得一提的是，大谷在道奇球場最遠的一轟，發生於2023年7月21日，達到473英尺（約144公尺）。

除了本季最遠一轟，大谷首局第二打席再擊出右外野安打，送回1分，達成本季首度單場打點，也成為自2024年8月28日鈴木誠也對海盜以來，首位單局雙安的日本球員。他昨賽後表示，「今天的那球是偏甜的變化球，最近拉打的角度都沒那麼好，這次仰角出得不錯，是一次好的揮擊。」

大谷也談到對2025年3月WBC世界棒球經典賽的期待，「如果有機會被選中，那是我的榮耀。但首先，我要展現出與之相符的表現，先把今年的球季打好，才有資格談這些。」

大谷開季至今20場繳出打擊率.288、6轟、8打點的成績。他說，「我每年開季通常不是特別好，今年算是和以往差不多節奏。復健進展也順利，整體來說是個不錯的開始。現在的重心就是全力打好球季，休賽季的事到時再看。」

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 大谷翔平道奇全壘打日本球員紀錄

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