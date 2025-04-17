再次封鎖富邦飆出27上27下　布雷克創紀錄：沒有太慌張



▲布雷克。（圖／統一球團提供）

記者陳立勳／綜合報導

統一7-ELEVEn獅17日在台南主場6比0完封富邦悍將，統一洋投布雷克（Brock Dykxhoorn）投出完封勝，飆出27上27下，寫下個人史上第二次，成為聯盟新紀錄，賽後布雷克表示，「沒有太慌張。」

此役布雷克投完9局，僅用95球，64個好球，被擊出3支安打，投出4次三振，1次四壞球，製造3次雙殺，形成少見的27上27下，獲選單場最有價值球員。

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今天這場27上27下是中華職棒史上第5次，第1次是2003年8月16日，兄弟先發投手橫田久則投完7局，僅被吳承翰敲出1支安打，投出1次保送，但是讓誠泰21上21下，接手的蕭任汶2局沒失分，一起聯手完成。

第2次27上27下是2010年9月29日，興農先發投手沈鈺傑完成5局，雖然被劉芙豪、黃甘霖和施金典敲出3支安打，但依舊與張耿豪、高津臣吾合力完成。

第3次則是統一洋投瑞安（Ryan Verdugo）在2018月10月7日在台南對戰中信兄弟，僅用92球完全封鎖兄弟打線，投出27上27下的完全比賽，也是中職史上唯一一場完全比賽。

前一次布雷克投出這項難得紀錄是2021年4月14日，當時9局用了106球，73個好球，被擊出1支安打，飆出11次三振，無失分，當年是史上第4次，對手同樣是富邦悍將。

賽後接受訪問，透過球隊翻譯表達，布雷克表示，「從上次先發以來，沒有太慌張，不會因為不理想的結果，搞亂自己的節奏，遵照一直以來的模式，很開心取得好的結果。」

前一次完封是2021年，布雷克坦言，「 每次先發都有這個目標，但不是每次都能達成的目標，很慶幸睽違這麼久，能取得完投完封，記得2021年是很好的賽季，希望今年是很好的賽季。」

另外，今天在台南主場繳出完封，布雷克也說，「把台南的大家，當成自己家人，在客場比賽也很棒，但是在台南，大家的支持是最棒的，希望今年大家能全力以赴，拿下總冠軍。」