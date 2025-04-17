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味全龍攜手LINE GO　天母商圈掃碼享優惠

▲味全龍攜手LINE GO。（圖／味全龍隊提供）
▲味全龍攜手LINE GO。（圖／味全龍隊提供） 

記者陳立勳／綜合報導

味全龍隊今日宣布與 LINE GO攜手合作，啟動「龍迷出行大禮包」活動，自4月25日味全龍大巨蛋主場賽事開始，讓球迷們在進場應援同時，也能享受更便利、更優惠的交通體驗。

此次合作將結合天母商圈、味全龍官方LINE帳號與LINE GO乘車／租車服務，推出三大專屬優惠，總計超過6000組限量名額，送完為止！

【合作亮點一】天母商圈掃碼享乘車金$25！
球迷只要在天母商圈指定合作店家 ，掃描店內LINE GO QR code，即可獲得LINE GO乘車優惠金$25，一組兌換資格限一人使用，總共4000 組。

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【合作亮點二】加入味全龍官方LINE再送乘車金$50！
凡味全龍官方 LINE 帳號的龍迷，於4/25進場後，前往會員服務台掃描LINE GO的QR-code，可獲 LINE GO乘車金 $50，限量 1000 組。透過官方帳號不僅能即時接收球隊最新消息，還能直接領取實用優惠，輕鬆一鍵搞定交通！ 每人限領一次。

【合作亮點三】再加碼！租車優惠金$100讓你去哪都行
不只乘車，想要自駕租車的龍迷也有福了！只要您是味全龍官方 LINE 帳號的用戶，於4月25日進場後前往會員服務台掃描LINE GO的QR-code，可獲得LINE GO租車優惠金$100一組，限量1000 組，讓龍迷們平假日出遊、看球接送都能享有超值優惠，每人限領一次。

本次合作雙方皆期待打造更貼近棒球迷生活的應援體驗，這次與 LINE GO 的合作也希望能串連在地商圈與交通服務，讓支持味全龍的球迷們不只球場內精彩，生活中透過一站式移動平台也能處處有優惠。

本次活動預計將自即日起持續至優惠額度送完為止，歡迎所有球迷把握機會，揪團進場、掃碼領券享優惠，乘車租車有LINE就 GO！

關鍵字： 中職味全龍棒球

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