大讚徐若熙「台灣最好投手」　古久保關注古林睿煬日職初登板



▲樂天桃猿總教練古久保健二。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳立勳／台北報導

樂天桃猿昨日1比0完封味全龍，面對味全王牌投手徐若熙6局得到1分，樂天日籍總教練古久保健二直言，「徐若熙是目前台灣最好的投手。」

昨日徐若熙本季初先發，6局用了88球，62個好球，被擊出5支安打，送出7次三振，沒有任何四死球，失掉1分自責分，無奈承擔敗投，最快球速投到156公里。

談到徐若熙，古久保健二認為，「徐若熙是台灣最好的投手，威能帝（Pedro Fernandez）昨天氣勢沒有輸徐若熙，從第6局開始有上壘，但我們中繼確實壓制下來。」

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昨天有不少國外球探到場關注徐若熙先發，頗有機會明年旅外發展，古久保健二認為，「徐若熙跟古林睿煬，都是同一個等級，未來是很有這個可能性的。」

同時古久保健二透露，「先前真喜志康永教練從日本回報，古林睿煬在二軍投到155公里，有很多三振，直球轉速超出平均值。」

古林睿煬預計4月23日在日本職棒一軍初登板，古久保健二提到，「日本比較少有揮大棒的打者，不知道會繳出什麼成績，但還是滿期待他在日本的表現。」

另外，古久保健二也說，「因為火腿隊是新庄剛志總教練，從外面看起來，氣氛是滿適合古林睿煬的。」