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曹祐齊優質先發無失分　葉總點出唯一可惜之處

記者陳立勳／台北報導

味全龍13日1比0完封統一7-ELEVEn獅，味全投手曹祐齊先發6局無失分，賽後味全總教練葉君璋點出唯一可惜之處。

此役曹祐齊先發6局，總計74個球，45個好球，僅被擊出1支安打，投出2次三振，1次觸身球，無失分，拿到本季首勝，獲選單場最有價值球員，最快球速140公里。

評價今天曹祐齊表現，葉君璋認為，「今天表現跟過去內容滿接近的，可以把球控在不好打的地方，比之前更成熟，節奏各方面都維持得不錯。」

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但葉君璋提到，「唯一比較可惜的地方，是球速可以再精進，對他會更好，對球隊幫助更大，當然球速不代表什麼，希望他可以達到去年下半季最後的水準。」

葉君璋坦言，「今天曹祐齊可以投到90球，我們也是希望，希望讓鑀龍（Aaron Leasher）有比較好的感覺，所以第7局安排上去投，只要曹祐齊身體保持健康，會讓他穩定出賽。」

今天味全只靠著統一洋投蒙德茲（Yohander Mendez）滿壘保送得分，葉君璋觀察，「他的球沒有很好打，統一這兩個左投，今天蒙德茲雖然控球沒有那麼好，但球威真的還不錯，加上控球不是特別好，但又不是不好，打者沒有很好打，準備打的時候都壞球，沒有想打的時候就來好球，反而是不好打的投手。」

葉君璋直言，「像是今天這種比賽，每一球都很重要，比賽才剛開始，今天才第10場，後面還有110場，當然就是保持好的節奏繼續比賽。」

▲▼味全龍葉君璋、郭天信、李凱威。（圖／味全龍提供）
▲葉君璋。（圖／味全龍隊提供）  

關鍵字： 中職味全龍影音

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