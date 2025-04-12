「知道之前團隊低迷」　力亞士：不會怪隊友



▲力亞士。（圖／富邦悍將提供）

記者陳立勳／新莊報導

富邦悍將12日6比3打敗台鋼雄鷹，富邦洋投力亞士（Roenis Elías）揮別前兩戰表現不佳，今日繳出6局無失分，賽後力亞士表示，「知道之前團隊比較低迷。」

今日力亞士投完6局，用了96球，63個好球，被擊出4支安打，投出4次三振，3次四壞球，無失分，拿到本季首勝，獲選單場最有價值球員。

談到今天表現，力亞士認為，「每天都是要繼續訓練，即使前兩場表現沒有很好，繼續拿出最好的成績，幫助球隊贏得比賽。」

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力亞士提到，「這個禮拜準備得很多，知道之前團隊比較低迷，昨天球隊贏球，今天必須拿出更好的成績。」

本週提前1天先發登板，力亞士則說，「投手教練有問過我，如果6天再先發有沒有問題，對我來說休息6天先發是剛好的。」

對方先發投手艾速特（Eric Stout）由於隊友守備失誤，似乎情緒上有所波動，出現與隊友爭搶飛球的狀態，力亞士表示，「投球的時候，專注在投球，讓對方打者出局，不會注意對方投手的情緒。」

不過力亞士也說，「不會去怪隊友，每個人都會犯錯，讓隊友更有信心的把比賽結束。」

另外，老婆與小孩今天也在觀眾席看球，力亞士笑說，「知道老婆與小孩坐在哪裡，也都有看到，這也是最大的力量之一。」