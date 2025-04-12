運動雲

>

李東洺、力亞士先發對調　銳歐下周高機率本季初登板

▲李東洺。（圖／富邦悍將提供）
▲李東洺。（圖／富邦悍將提供） 

記者陳立勳／新莊報導

富邦悍將本週把洋投力亞士（Roenis Elías）與李東洺先發輪值順序對調，針對投手佈局，富邦投手教練郭勇志說明原因。

這禮拜把李東洺先發日期延後1天，力士亞則是往前1天，郭勇志透露，「有跟總教練討論，也讓李東洺可以多1天時間調整，力亞士少休1天，沒有太大問題。」

上禮拜李東洺面對味全龍，僅投1.2局，用了45球，21個好球，被敲出4支安打，有1次三振，但有3次四壞球與1次觸身球，丟掉4分自責分，吞下本季首敗。

[廣告]請繼續往下閱讀...

郭勇志認為，「前一場主要是控球，差得比較多，李東洺在官辦熱身賽的時候比較穩定，畢竟才球季第1場，還是讓他留在先發輪值，這幾天有協助他修正，看起來有一些改善。」

另外，郭勇志也說，「另一名洋投銳歐（Rio Gomez）在二軍表現不錯，有考慮讓他在先發輪值裡面，看怎麼去調配，開季球隊整體先發投手吃局數能力，比較薄弱一點，希望每一場比賽都像昨天比賽一樣。」

不過郭勇志直言，「即使銳歐進入先發輪值，也不一定會換到富藍戈（Enderson Franco），也可以用2先發洋投策略去使用，後面看球賽局勢去排，富藍戈也可以拿來投2局，銳歐下禮拜滿有機會先發。」

關鍵字： 中職富邦悍將棒球

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

轉戰富邦受重用　廖任磊：策略還沒執行好

轉戰富邦受重用　廖任磊：策略還沒執行好

故意保送張育成有原因　洪總談決策：就是賭輸了

故意保送張育成有原因　洪總談決策：就是賭輸了

周佳樂關鍵長傳守勝　鋒總：比賽就是結果論

周佳樂關鍵長傳守勝　鋒總：比賽就是結果論

大谷翔平4打數繳白卷吞2K　道奇3比0完封小熊

大谷翔平4打數繳白卷吞2K　道奇3比0完封小熊

期待更多台灣球員登上大聯盟　鄭宗哲接受美媒訪問說出目標

期待更多台灣球員登上大聯盟　鄭宗哲接受美媒訪問說出目標

鄭宗哲強勁滾地球被美技攔截　大聯盟首安再等等

鄭宗哲強勁滾地球被美技攔截　大聯盟首安再等等

2028洛杉磯奧運棒球確定6隊　參賽門票方案有待公告

2028洛杉磯奧運棒球確定6隊　參賽門票方案有待公告

台鋼故意保送張育成失算　戴培峰超前安助富邦中止5連敗

台鋼故意保送張育成失算　戴培峰超前安助富邦中止5連敗

開心陳子豪有2打點　鞏冠捕手視角看味全「麻煩」打線

開心陳子豪有2打點　鞏冠捕手視角看味全「麻煩」打線

坦言布雷克不好打　葉總：守備瑕疵給我們機會

坦言布雷克不好打　葉總：守備瑕疵給我們機會

蔡琴突點名蔣萬安「開噴大巨蛋」　「能好到哪去？」擔心：我要觀眾安全.舒服

熱門新聞

2028洛杉磯奧運棒球確定6隊　參賽門票方案有待公告

江坤宇狂掃5打點生涯新高　對決「大谷德龍」：真的把他當投手！

林立又炸！絕對值得一張大約　桃猿已出手提前佈局

台灣19歲左投林維恩美職初先發！5局飆8K遇牛棚放火錯過勝投

勇士迷嚇壞！柯瑞關鍵卡位戰驚傳傷情　右手纏繃帶堅持續戰

勇士主帥認了！　前場大物庫明加與格林、巴特勒難共存

讀者回應

﻿

熱門新聞

12028洛杉磯奧運棒球6隊　參賽門票方案有待公告

2江坤宇對決大谷德龍：把他當投手！

3林立又炸！桃猿已出手要留下個億元男

4林維恩美職初先發！5局飆8K

5勇士迷嚇壞！柯瑞關鍵卡位戰驚傳傷情

最新新聞

1雷蒙恩轟新高21分　灌籃失手尷尬

2勝騎士曝獅子刺青！藏家庭密碼

3林詩翔慢跑與自己對話　張奕提建議

4飛力獅5局無失分　獅二軍7連勝

5陳晨威離奇傳球掛網苦笑第一次！

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

防詐最前線！行動刻不容緩

防詐最前線！行動刻不容緩

2025 ETtoday斥詐風雲論壇 4/17 盛大舉行，串連政府x企業，聯手E網打盡詐騙陷阱！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

#李珠珢 大發福利！15秒影片太香怎麼看都看不完

「TAE台灣成人博覽會」來襲　優月真理奈出場捧超猛「胸」器

【事發瞬間】目睹機身在空中解體！美直升機墜河釀6死

測試男友兄弟問「人在哪！」　毫不猶豫幫忙圓謊：在我這

女拋垃圾砸清潔隊員挨告　上網討拍反被炎上
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366