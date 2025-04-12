李東洺、力亞士先發對調　銳歐下周高機率本季初登板



▲李東洺。（圖／富邦悍將提供）

記者陳立勳／新莊報導

富邦悍將本週把洋投力亞士（Roenis Elías）與李東洺先發輪值順序對調，針對投手佈局，富邦投手教練郭勇志說明原因。

這禮拜把李東洺先發日期延後1天，力士亞則是往前1天，郭勇志透露，「有跟總教練討論，也讓李東洺可以多1天時間調整，力亞士少休1天，沒有太大問題。」

上禮拜李東洺面對味全龍，僅投1.2局，用了45球，21個好球，被敲出4支安打，有1次三振，但有3次四壞球與1次觸身球，丟掉4分自責分，吞下本季首敗。

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郭勇志認為，「前一場主要是控球，差得比較多，李東洺在官辦熱身賽的時候比較穩定，畢竟才球季第1場，還是讓他留在先發輪值，這幾天有協助他修正，看起來有一些改善。」

另外，郭勇志也說，「另一名洋投銳歐（Rio Gomez）在二軍表現不錯，有考慮讓他在先發輪值裡面，看怎麼去調配，開季球隊整體先發投手吃局數能力，比較薄弱一點，希望每一場比賽都像昨天比賽一樣。」

不過郭勇志直言，「即使銳歐進入先發輪值，也不一定會換到富藍戈（Enderson Franco），也可以用2先發洋投策略去使用，後面看球賽局勢去排，富藍戈也可以拿來投2局，銳歐下禮拜滿有機會先發。」