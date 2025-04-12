期待更多台灣球員登上大聯盟　鄭宗哲接受美媒訪問說出目標



▲鄭宗哲。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳立勳／綜合報導

美國職棒匹茲堡海盜隊23歲台灣選手鄭宗哲，本周升上大聯盟，前天迎接初登場，接受美國媒體《Pittsburgh Baseball Now》訪問，鄭宗哲期盼，未來能有更多台灣球員登上大聯盟舞台。

日前鄭宗哲在大聯盟首度先發出賽，鎮守游擊大關，2打數沒安打，賽後鄭宗哲坦言，「真的很不真實，是一次很酷的體驗，我打棒球很多年，希望能一直打得更久。」

報導中提到，鄭宗哲在大聯盟首場出賽，現場有不少台灣球迷舉起看板與加油標語，鄭宗哲直言，「真的非常感謝到場的球迷，棒球是台灣最熱門的運動，我很開心這些學生，可能是來匹茲堡念書的學生，能進場支持我比賽。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

過去台灣旅美球員最知名是投手王建民，鄭宗哲是第18位登上大聯盟的台灣球員，也是海盜隊史第3人，前2個分別為2019年王維中，以及2022年張育成。

王維中為海盜隊出賽5場比賽，戰績2勝0敗，張育成在海到隊出賽18場，有7支安打，包括一次二壘打與一發全壘打。

鄭宗哲希望在海盜隊時間，能比王維中和張育成待得更長久，同時也期盼更多台灣球員上到大聯盟。

今日鄭宗哲替補出賽，2打數沒有安打，被三振1次，第8局被代打換下場，目前大聯盟累積4個打數，還沒有安打。