坦言布雷克不好打　葉總：守備瑕疵給我們機會

記者陳立勳／台北報導

味全龍11日15比2大勝統一7-ELEVEn獅，賽後味全總教練葉君璋認為，「第1局對手守備瑕疵，給我們製造機會。」



▲葉君璋。（圖／味全龍隊提供）

本場味全火力全開，全場敲出18支安打，包括首局因為統一一壘手林培緯的失誤，單局攻下3分，奠定勝利基礎。

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談到今天球隊表現，葉君璋認為，「今天打擊算是滿連貫，有把握住機會，對手守備瑕疵，影響就滿大的，布雷克（Brock Dykxhoorn）投球角度，指叉球，都是不好打，今天大家都有表現。」

葉君璋表示，「有時候比賽就是一個點，第1局的守備瑕疵，對於投手的影響，給我們製造機會，後面在打就比較順一點。」

開季以來吉力吉撈．鞏冠先發蹲捕場次不少，葉君璋提到，「其實他在引導投手方面，算是滿好的，對於投手掌握與球路優缺點，他滿清楚的，過去會比較少蹲，是因為在阻殺方面比較沒信心，今年他這方面改善很多，會是一個滿不錯的捕手。」

葉君璋直言，「對於每個選手都有期待，希望有好的表現，個人獎這件事情應該是自然而然，全力去表現，最後有一個獎，希望他的表現可以如他所願。」

今日張政禹移防三壘，也有2支安打，葉君璋評價，「他就是一個運動能力很強的人，不要說守三壘，守二壘或是其他位置，不會比任何人差，讓他從不同守備位置，帶給球隊最大的幫助。」

另外，葉君璋也說，「這場算是大家表現都滿不錯，像是陳子豪也有慢慢進入狀況，光這個選手的轉變，也會影響到其他人，希望選手慢慢把隊型打出來。」