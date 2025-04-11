運動雲

>

坦言布雷克不好打　葉總：守備瑕疵給我們機會

記者陳立勳／台北報導

味全龍11日15比2大勝統一7-ELEVEn獅，賽後味全總教練葉君璋認為，「第1局對手守備瑕疵，給我們製造機會。」

▲▼味全龍葉君璋、郭天信、李凱威。（圖／味全龍提供）
▲葉君璋。（圖／味全龍隊提供）  

本場味全火力全開，全場敲出18支安打，包括首局因為統一一壘手林培緯的失誤，單局攻下3分，奠定勝利基礎。

[廣告]請繼續往下閱讀...

談到今天球隊表現，葉君璋認為，「今天打擊算是滿連貫，有把握住機會，對手守備瑕疵，影響就滿大的，布雷克（Brock Dykxhoorn）投球角度，指叉球，都是不好打，今天大家都有表現。」

葉君璋表示，「有時候比賽就是一個點，第1局的守備瑕疵，對於投手的影響，給我們製造機會，後面在打就比較順一點。」

開季以來吉力吉撈．鞏冠先發蹲捕場次不少，葉君璋提到，「其實他在引導投手方面，算是滿好的，對於投手掌握與球路優缺點，他滿清楚的，過去會比較少蹲，是因為在阻殺方面比較沒信心，今年他這方面改善很多，會是一個滿不錯的捕手。」

葉君璋直言，「對於每個選手都有期待，希望有好的表現，個人獎這件事情應該是自然而然，全力去表現，最後有一個獎，希望他的表現可以如他所願。」

今日張政禹移防三壘，也有2支安打，葉君璋評價，「他就是一個運動能力很強的人，不要說守三壘，守二壘或是其他位置，不會比任何人差，讓他從不同守備位置，帶給球隊最大的幫助。」

另外，葉君璋也說，「這場算是大家表現都滿不錯，像是陳子豪也有慢慢進入狀況，光這個選手的轉變，也會影響到其他人，希望選手慢慢把隊型打出來。」

關鍵字： 中職味全龍棒球

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

吉力吉撈開轟3打點　味全狂掃18安大勝統一

吉力吉撈開轟3打點　味全狂掃18安大勝統一

龍獅大巨蛋之戰觀眾沒破萬　寫下中職最少人數紀錄

龍獅大巨蛋之戰觀眾沒破萬　寫下中職最少人數紀錄

顏郁軒二軍再見安助台鋼逆轉富邦　兄弟19比6大勝味全

顏郁軒二軍再見安助台鋼逆轉富邦　兄弟19比6大勝味全

台日雙獅主題日10週年　啦啦隊同台表演聯合組曲

台日雙獅主題日10週年　啦啦隊同台表演聯合組曲

相隔1064天開轟很振奮　朱迦恩改變想法：心理比較強壯

相隔1064天開轟很振奮　朱迦恩改變想法：心理比較強壯

味全連2場好球帶爭議落敗　葉總無奈：希望判好就好了

味全連2場好球帶爭議落敗　葉總無奈：希望判好就好了

邱智呈「揮空率」太高　餅總點出打線「適時一擊」問題

邱智呈「揮空率」太高　餅總點出打線「適時一擊」問題

鑀龍升一軍支援味全牛棚　曹祐齊週日本季初登板

鑀龍升一軍支援味全牛棚　曹祐齊週日本季初登板

蒙茲德本周投1休4　郭俊麟排定復健賽時間

蒙茲德本周投1休4　郭俊麟排定復健賽時間

試打魚雷棒「很適合」　陳傑憲對球棒認證有疑問

試打魚雷棒「很適合」　陳傑憲對球棒認證有疑問

#公車 沒到站！先站門口 司機狂噴 #南一中 學生10分鐘 #台南

熱門新聞

快訊／哈孝遠遭籃協嚴懲「禁止入場」　3年不得擔任球隊職務

李珠珢加入韓職LG啦啦隊　富邦：繼續在台灣賽事應援

富邦、韓職應援兩邊跑　李珠珢：已有妥善規劃

林立又炸！絕對值得一張大約　桃猿已出手提前佈局

非法賭博主謀首談水原案：大谷真的都沒發現？真相只有兩人知道

馬龍下台導火線？金塊球員不滿約基奇、莫瑞享「特殊待遇」

讀者回應

﻿

熱門新聞

1哈孝遠遭嚴懲　3年不得擔任球隊職務

2李珠珢加入韓職LG啦啦隊　富邦：繼續在台灣賽事應援

3富邦、韓職兩邊跑　李珠珢：已有妥善規劃

4林立又炸！桃猿已出手要留下個億元男

5水原案　組頭質疑大谷：真的不知？

最新新聞

1高錦瑋扭傷後砍追平三分　雲豹險勝

2江坤宇對決大谷德龍：把他當投手！

3台鋼故意保送張育成失算　戴培峰超前安助富邦中止5連敗

4兄弟20安猛攻痛擊桃猿！平野點出關鍵

5開心陳子豪有2打點　鞏冠捕手視角看味全「麻煩」打線

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

防詐最前線！行動刻不容緩

防詐最前線！行動刻不容緩

2025 ETtoday斥詐風雲論壇 4/17 盛大舉行，串連政府x企業，聯手E網打盡詐騙陷阱！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

淡水雨勢大捷運車廂灌進雨水 地板成滑水道！

#暴雨 炸進車廂積水！ #捷運 #紅線 變滑水道 #淡水

F.I.R.換血「2成員全陌生臉孔」！　開唱海報曝…歌迷都傻眼

#公車 沒到站！先站門口 司機狂噴 #南一中 學生10分鐘 #台南

【泰格與雪兒】控制狂男友
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366