台日雙獅主題日10週年　啦啦隊同台表演聯合組曲



▲台日雙獅好友主題日。（圖／統一球團提供）

記者陳立勳／綜合報導

統一7-ELEVEn獅與日本職棒埼玉西武獅共同合作台日雙獅交流主題日，邁入第10年，今年移師至台北大巨蛋盛大舉行，連續3日帶來規模更加龐大的10週年雙獅主題日。

雙獅交流主題日賽前不論場內外都規劃特別活動，也邀請埼玉西武獅傳奇OB名將渡邊久信、石井丈裕 ，週六邀請唱全方位唱跳女神 千田愛紗歌，而週日國際天籟美聲林育羣歌唱演出，一起帶給球迷不同的音樂饗宴，迎接台日雙獅好友10週年。

今日中午台北大巨蛋球場外聚集許多球迷排隊等候，為了搶購本次台日雙獅系列商品，排隊等待台日雙獅吉祥物合影見面會，由萊恩、盈盈和LEO共同出席，許多大小球迷趁下班下課時間提早進場排隊，把握難得機會一同合影。

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除了臺日雙獅吉祥物拍照見面會外，今日賽前活動統一獅UniGirls及埼玉西武獅bluelegends一同表演「獅王尚勇與吠えるライオンズ聯合組曲」，以活力四射的動感演出且默契十足的隊型編排，球迷紛紛舉起手機錄影，跟著音樂一起揮舞。

今日賽前也特別由埼玉西武獅LEO擔任開球嘉賓為臺北大巨蛋雙獅主題日開出漂亮好球，本次聯名企劃，也特別規劃埼玉西武獅bluelegends在局間也將和UniGirls於一同帶動應援，除了統一獅應援曲外，更有埼玉西武獅隊歌吠えるライオンズ和西武TRAIN-DANCE，讓球迷有機會無須前往日本，就有機會學習埼玉西武獅應援曲和舞蹈動作。

本週六、週日持續有UniGirls跟bluelegends的聯合舞蹈表演外，賽前還有台日雙獅啦啦隊見面會，西武黃金世代OB名將渡邊久信、石井丈裕talk show，更邀請全方位唱跳女神千田愛紗及國際天籟美聲林育羣獻聲。

今天賽前也有舉辦抽獎活動，由西武鐵道運輸部smile & smile室課長田嶋誉司抽出輕井澤王子大飯店住宿券及埼玉西武獅球衣，憑藉當日票券即可兌換抽獎券，明後兩天也有許多大獎，歡迎球迷一同為統一獅加油，有機會把大獎帶回家。



▲台日雙獅好友主題日。（圖／統一球團提供）