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高宇杰超前長打破僵局　兄弟4比1擊退味全收下5連勝

▲▼中職高宇杰 。（圖／記者李毓康攝）
▲高宇杰。（圖／記者李毓康攝）

記者陳立勳／綜合報導

味全龍10日在台中洲際球場交手中信兄弟，雙方皆派出洋投先發，味全左投龍聖（Zac Lowther）對決勝騎士（Mario Sanchez），此役前6局兩隊打平，第7局高宇杰敲出適時二壘打，終場中信4比1打敗味全，打下5連勝。

中信第3局先馳得點，岳東華擊出左外野安打，高宇杰觸擊犧牲短打推進，岳東華上到二壘，宋晟睿揮出左外野二壘打，帶有1分打點。

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前5局味全沒有太多攻勢，6局上首名打者郭天信掃出右外野陽春全壘打，也是個人本季首轟，幫助球隊扳平比數。

今日勝騎士轉戰中信一軍初登板，投完6局退場，用了88球，61個好球，被擊出4支安打，包括一發陽春砲，投出5次三振，1次觸身球，失掉1分自責分，與勝敗無關。

第7局中信重啟攻勢，詹子賢、岳東華獲得四壞球，高宇杰敲出中外野二壘打，一棒送回2分，接著張志豪補上右外野安打，再追加1分，最後中信3分差勝出。

龍聖先發6.1局，總計98球，59個好球，被擊出2支安打，送出6次三振，3次四壞球，失掉1分自責分，最後無關勝敗，郭郁政中繼0.1局，丟掉3分自責分，承擔本季首敗。

關鍵字： 中職中信兄弟棒球

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