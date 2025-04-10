發現自己有能力投滿百局　林鋅杰先發課題：減少不必要保送



▲林鋅杰。（圖／味全龍隊提供）

記者陳立勳／台北報導

味全龍投手林鋅杰昨日升上一軍，在球隊定位是先發或是長中繼，想要在一軍有所表現，林鋅杰認為，「減少不必要的保送。」

去年林鋅杰在二軍出賽22場，有18場先發，戰績5勝9敗，投了101.2局，被擊出107支安打，包括2支全壘打，57次三振，44次四死球，防禦率4.60。

今年季前被味全總教練葉君璋點名進步很多，官辦熱身賽林鋅杰出賽2場，拿1勝，投5局，被擊出5支安打，送出7次三振，2次四壞球，防禦率1.80，最快球速有147公里。

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開季林鋅杰都有隨隊一軍，昨天正式升上一軍，去年在二軍球速投到150公里，林鋅杰表示，「去年球速就有回來，把訓練做好，找到投球機制，之前想要用力，反而沒有很好，輕鬆一點比較好。」

林鋅杰坦言，「之前動作不順暢，有時候一顆球投得很好，另一顆就不好，現在比較穩定，可以抓到感覺，想要投長局數，要加強體力，不要投太多壞球，減少不必要的保送。」

去年整季在二軍穩定先發出賽，林鋅杰直言，「第一次投這麼多局，發現原來自己也可以做到，就看未來要變得更成熟，包括重量訓練與體能都要維持。」

去年曾經在一軍登板1場，1局失1分，林鋅杰回想，「去年一開始控球沒有很好，後面找到感覺，一軍有比較多觀眾，有很大聲的應援曲，今年投官辦熱身賽，教練給我什麼任務，就是盡全力去完成，這段時間隨隊一軍，也都在旁邊觀察。」

先前體重約115公斤，林鋅杰提到，「現在體重維持在110公斤左右，但是瘦一點應該會更好，現階段加強小肌肉，雖然去年在二軍有投到150公里，但以前最快有到153公里，因此感覺自己還可以投得更快，想要當一軍先發投手，必須要更穩，畢竟一軍打者更瞭解投手，也更有經驗。」