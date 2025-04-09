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林子豪開轟4打點　統一延長10局7比6險勝台鋼中止4連敗

▲林子豪。（圖／統一獅提供）
▲林子豪開轟。（圖／統一球團提供）  

記者陳立勳／綜合報導

統一7-ELEVEn獅9日在高雄澄清湖球場交手台鋼雄鷹，統一派出胡智爲掛帥先發，對上台鋼洋投石萬金（Spenser Watkins），本場兩隊殺進延長賽，統一林子豪今日不但開轟，延長賽追加關鍵三壘打，總計貢獻4分打點，幫助統一7比6險勝台鋼，中止4連敗。

台鋼第2局先馳得點，張肇元、曾昱磬、杜家明串連安打，先打下1分，5局上統一展開反攻，潘傑楷選到四壞球，林子豪掃出右外野2分打點全壘打，一棒超前比數，後面朱迦恩再從石萬金手中，揮出右外野陽春全壘打，統一2分領先。

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5局下台鋼有所回應，葉保弟與曾子祐連續安打上壘，統一換上髙塩將樹接替投球，台鋼王博玄觸擊犧牲短打推進，攻上二、三壘，王柏融擊出中外野高飛犧牲打，先拿回1分，張肇元補上右外野安打，打下追平分。

延長賽10局上進入突破僵局，台鋼換投王躍霖，林佳緯擊出中外野二壘打，先拿到1分，潘傑楷獲得四壞球，林子豪補上中外野二壘打，有2分打點，接著陳重羽擊出二壘打，統一單局攻下4分。

10局下台鋼沒有放棄，張肇元擊出安打，先得到1分，吳念庭與曾昱磬連續敲安，林家鋐補上2分打點安打，可惜最後曾子祐擊出右外野飛球被接殺，台鋼1分飲恨。

關鍵字： 中職統一7-ELEVEn獅

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