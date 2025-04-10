連霸救援王沒多想　陳柏豪關心吳俊偉手傷：趕快好起來



▲陳柏豪。（圖／樂天桃猿提供）

記者陳立勳／台北報導

樂天桃猿投手陳柏豪去年拿下生涯首座救援王，雖然開季首場意外砸鍋，但近期狀況回穩，連續收下救援成功，不過陳柏豪依舊十分關心好朋友吳俊偉右肘發炎的傷勢。

去年陳柏豪轉戰樂天桃猿，繳出生涯年表現，52場出賽，戰績2勝4敗4中繼29次救援成功，投了52.2局，38次三振，39次四死球，防禦率2.39，今年首度獲得複數年合約，月薪從14萬元加薪到27萬元，調幅高達92.9％，明年月薪則是30萬。

開季第一場登板，陳柏豪面對台鋼雄鷹，結果後援失敗，總計0.1局，丟掉2分自責分，承擔最後敗投，但近2場出賽都是無失分，收救援成功。

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談到開季投球狀態，陳柏豪表示，「其實第一場出賽，沒有什麼太大問題，簡單說就是失投，1分差的比賽，上去沒有多想，照著方式去投，比賽就是這樣，有第一場的經驗，覺得是好事，算是一個警惕，讓我覺得下一場要怎麼調整，拿出最好的表現。」

陳柏豪認為，「第一場也是用盡最大力量，每次對決都很珍惜，執行沒到位，就是要調整，黃子鵬學長有說過，有想法總比沒想法好，不要沒有策略，一步一步按部就班。」

今年要挑戰救援王連霸，陳柏豪倒是沒多想，「希望要健康走到季末，這才是最重要，還是看眼前的事情，要慢慢去進步，不是只停留在去年，不會特別去想到要爭取救援王連霸，去年救援王也是有點幸運，因為有隊友的幫忙。」

過去陳柏豪與中信兄弟前隊友吳俊偉是私底下交流的好朋友，去年救援王競爭中驚險勝出，陳柏豪坦言，「滿欣賞吳俊偉，知道今年開季他手有點不舒服，希望他盡快回到場上，我們共同一起去競爭，包括其他人也是，拿出實力幫助球隊，希望他趕快好起來。」