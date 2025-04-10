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林子偉「身體健康很重要」　曾豪駒提醒：不用管數字變化

▲▼ 1105 中職總冠軍戰樂天VS味全-林子偉。（圖／記者黃克翔攝）
▲林子偉。（圖／記者黃克翔攝）  

記者陳立勳／台北報導

樂天桃猿二壘手林子偉今年開季打擊狀況回溫，樂天首席兼打擊教練曾豪駒觀察，「身體健康很重要。」

前年林子偉在季中返台，出賽20場，打擊率0.205，去年59場出賽，打擊率0.193，今年開季打擊回神，目前出賽7場，敲出10支安打，有2分打點，上壘率0.433，長打率0.577，打擊率0.385。

談到林子偉開季打擊狀況，曾豪駒表示，「身體健康對於選手來說很重要，林子偉經過季後調整，調整得不錯，健康可以全力去做要做的事情。」

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曾豪駒直言，「林子偉本來就很有能力，不然當初不會有旅外的機會，慢慢去累積，信心就會提升，檢視自己要的東西，有找到方向，每個位置都很適應，期待他能跟海嘯一樣，把優勢表現出來。」

前年林子偉手腕受傷，後來遇到右手韌帶撕裂，以及左肩棘上肌撕裂，林子偉提到，現在身體狀況好很多，前年剛回來，想要求表現，壓力在自己身上，結果壓力來了，造成身體出狀況。

隨著林子偉今年身體健康許多，曾豪駒透露，「有跟他說過，優勢在於守備，守備可以給他很大信心，那就先做好守備，打擊做好流程，就會有好的結果，不用管打擊數據的數字變化，如果一直注意失敗，永遠都不會好。」

關鍵字： 中職樂天桃猿棒球

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