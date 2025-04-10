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高國麟開季沒在一軍有原因　想幫助富邦擺脫傷兵困境

▲▼中職高國麟。（圖／記者李毓康攝）
▲高國麟。（圖／記者李毓康攝）  

記者陳立勳／台北報導

富邦悍將一壘手高國麟開季沒在一軍，但球季開打沒多久，本周升上一軍，出賽2場都有安打表現，高國麟表示，「希望幫助球隊。」

去年高國麟出賽75場，2支全壘打，26分打點，上壘率0.332，長打率0.332，打擊率0.234，今年季前官辦熱身賽都沒有出賽，開季也沒在一軍 。

季前熱身賽不見人影，高國麟透露，「春訓期間因為腳不太舒服，陳金鋒總教練要我先下二軍調整，原本想要提早一點歸隊，但有點來不及，還要打復健賽，所以延後到現在，沒有打官辦熱身賽，開季先到二軍打復健賽。」

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高國麟表示，「之前在二軍都已經正常跟著球隊訓練，先發也沒問題，就看教練怎麼安排，一年有120場，一定會有人受傷，看誰能頂上來，這點很重要，王正棠與張進德傷勢也快要好了，希望他們盡快回來貢獻。」

身為球隊中生代選手，高國麟認為，「比賽就是這樣，把每一球做好，過程一定有好或是不好，我們經驗比較多，可以做適時的調整，趕快幫助球隊，脫離比較不好的困境。」

回顧去年球季，高國麟坦言，「去年表現不算滿意，本身屬於需要一直比賽，打席數到了，感覺會越來越好，有一定打席，才會有比較好的表現，也希望能在一軍有多一點打席。」

關鍵字： 中職富邦悍將棒球

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