李珠珢加入韓職LG啦啦隊　富邦：繼續在台灣賽事應援



▲李珠珢加入韓國職棒LG TWINS啦啦隊。（圖／富邦悍將提供）

記者陳立勳／綜合報導

針對今日韓國職棒LG TWINS宣布李珠珢加入，富邦育樂表示樂觀其成，李珠珢未來將繼續在富邦悍將賽事應援，出席本公司經紀安排之在台廣告代言及演藝相關活動，持續在台韓二地應援及表演舞台發光。

因擁有精緻甜美的外型，李珠珢被球迷稱為「AI美人」，2024年擔任韓國職棒起亞虎隊啦啦隊時，李珠珢因為「三振舞」爆紅，影片創下破億觀看數，今年加入富邦悍將啦啦隊，高人氣也讓今年富邦新莊主場前2場票房開出紅盤。

富邦育樂表示與李珠珢簽訂之合約為台灣全經紀約，在簽約前雙方均同意在不影響台灣活動前提下，李珠珢保有在韓國及其他地區自由發展之空間，富邦也給予尊重及支持，也期待她有好表現回饋廣大的粉絲。

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同時，李珠珢對於4/2-3富邦悍將開幕戰球迷的熱情應援印象相當深刻，並且高度重視及感激台灣球迷對她的支持與鼓勵。加入台灣富邦悍將大家庭是李珠珢啦啦隊生涯發展最重要且成功的一步。

她會更加努力以答謝台灣球迷對她的愛護。除啦啦隊應援以外，富邦育樂也將陸續安排李珠珢參與其他在台灣的代言活動及粉絲活動，未來將有更多的活動行程將陸續公布，敬請期待。