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邱智呈揮空率太高　餅總點出打線「適時一擊」問題

▲統一獅邱智呈。（圖／記者林敬旻攝）
▲邱智呈。（圖／記者李毓康攝）  

記者陳立勳／台北報導

統一7-ELEVEn獅外野手邱智呈過去兩年都繳出優異表現，但今年開季狀況不算理想，統一總教練林岳平表示，「揮空率太高。」

去年邱智呈出賽118場，打擊率0.326，敲出145支安打，首度獲得聯盟安打王，不過開季出賽9場，只有8支安打，打擊率0.222。

觀察邱智呈的狀況，林岳平坦言，「他過往成績與表現很優異，今年有感受到，投手對他格外小心，不一樣的策略，還沒辦法有所應變，表現出好的成績，希望他趕快調整起來，如果一直沒辦法調整到位，也會給他一些空間去調整。」

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林岳平認為，「主要是揮空率，邱智呈是全隊三振最多的打者，他應該是高上壘率，但現在三振與揮空率太高。」

同時林岳平也說，「有跟邱智呈提過，他應該有感受到，現在對方投手，沒有那麼好應付，應該要去思考，投手有改變策略，攻擊怎麼去應變，如果以現況繼續下去，是打不出來的，自己要去做點調整。」

本季獅隊團隊打擊率0.283，僅落後樂天桃猿與味全龍，但近期比賽往往都是以些微差距落敗，林岳平提到，「適時一擊的能力，還沒有到位，攻擊是有的，不需要安打情況下，還沒有辦法有效打點，還沒有做到基本層面，需要透過比賽調整，三壘有人不管誰來打，往往沒有太多好的結果，沒有拿下基本分。」

關鍵字： 中職統一7-ELEVEn獅棒球

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