試打魚雷棒「很適合」　陳傑憲對球棒認證有疑問



▲統一獅隊試打魚雷球棒。（圖／記者陳立勳攝）

記者陳立勳／台北報導

近期美國職棒吹起一股魚雷球棒風潮，這幾天球棒廠商提供中華職棒球員試打，今日統一7-ELEVEn獅外野手陳傑憲認為，「打起來滿適合。」

今日賽前球棒廠商送來魚雷球棒，讓選手試打，陳傑憲認為，「球棒甜蜜點在比較下面一點，初步揮起來，感覺會增加揮棒速度，Balance（平衡性）會在下面，揮棒的時候，概念有點像是軸心去帶，會自然去走，帶出去的感覺不錯。」

陳傑憲提到，「擊球的時候，也許我這種打者，會把球看進來的比較適合，球點需要在好的位置擊到，就有不錯的回饋，而且容錯率滿高的，都要打到正常球棒的甜蜜點，這是比較難，用這個球棒，有點像是微折到，效果打起來不錯。」

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不過陳傑憲強調，「以速度與飛行回饋來說，目前我打的球棒是比較好的，畢竟是有頭，有重量，打到球加速的感覺比較好，但魚雷棒是比較平衡型，打到準確度高，飛行距離跟正常比起來，沒有這麼好。」

陳傑憲也說，「今天只是測試，最主要還是長期要使用，比賽過程中看出結果，今天打起來滿新鮮，需要時間比較，我會去訂來打打看，因為我的擊球點比較裡面，我是滿適合，林安可比較前面，跟我不一樣。」

不過現階段魚雷球棒想要在中職使用，球棒認證廠商需要花錢檢測，並提交報告，陳傑憲納悶地說，「會長有說中職規格比照大聯盟，如果大聯盟沒有特別花錢，那為什麼他們為了打魚雷棒要多花其他的錢，球棒廠商訂價提高。」

陳傑憲也說，「魚雷棒1支可能多1000元，10支就1萬，這對我們一軍球員可能沒什麼，但對二軍選手是很大的負擔，更不用講如果他們打不適合要換其他棒子，那又要再花其他錢去訂。」