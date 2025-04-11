相隔1064天開轟很振奮　朱迦恩改變想法：心理比較強壯

記者陳立勳／台北報導

統一7-ELEVEn獅外野手朱迦恩前天在相隔1064天開轟，當下激動振臂慶祝，朱迦恩表示，「心理有比較強壯一點。」

去年只在一軍出賽1場，朱迦恩開季被列進一軍名單，前天從台鋼雄鷹洋投石萬金（Spenser Watkins）手中敲出全壘打，也是相隔1064天，再次於一軍有全壘打表現。

當下繞壘時激動振臂，朱迦恩坦言，「久違吧，覺得很興奮，這兩年在二軍時間滿久的，感到滿振奮的。」

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朱迦恩提到，「很開心，之前害怕改變，今年改變了，很開心有收穫，改變比較多的是想法，心理有比較強壯一點，之前做什麼都會顧慮太多，今年就是要做，就是往前做，不要有太多顧慮，這樣子也沒有幫助。」

開季名列一軍，朱迦恩直言，「知道自己要做什麼，不要因為一、兩次失敗就動搖，把自己能控制的控制好，揮出全壘打繞壘的時候，心跳突然變很快，在一軍比賽，也不會緊張，知道該是證明自己的時候，打出去是意料之外的事情，今年不會去想結果，把眼前事情做好。」

開季10打數，敲出3支安打，朱迦恩談到這發全壘打，「努力的方向更肯定，篤定自己的方向，有好的結果來支撐，就會更篤定。」

另外，朱迦恩深知，「能不能先發，不是我能決定，教練灌輸我，做好能控制的事情，有機會上場，機會來了就是盡量做到好。」



▲朱迦恩開轟。（圖／統一球團提供）