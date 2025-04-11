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吉力吉撈開轟3打點　味全狂掃18安大勝統一

▲味全龍隊吉力吉撈．鞏冠。（圖／味全龍隊提供）
▲吉力吉撈．鞏冠開轟。（圖／味全龍隊提供） 

記者陳立勳／台北報導

味全龍11日在台北大巨蛋交手統一7-ELEVEn獅，雙方皆由洋投先發，味全艾璞樂（Tyler Eppler）對上統一布雷克（Brock Dykxhoorn），此役味全打線狂掃18支安打，包括吉力吉撈．鞏冠開轟，包辦3分打點，加上艾璞樂6局失1分好投，終場15比2大勝。

味全開局有分數進帳，李凱威擊出安打，陳子豪擊出一壘滾地球，藉由對方一壘手失誤上壘，吉力吉撈．鞏冠敲出左外野安打，先打下1分，郭嚴文補上右外野安打，有1分打點，後面張政禹的一壘滾地球出局，再送回1分。

5局上郭天信安打上壘，朱育賢補上二壘打，再添得1分，5局下統一許哲晏擊出右外野高飛犧牲打，總算打破鴨蛋。

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但味全6局上發動猛攻，單局5支安打，包括吉力吉撈．鞏冠的2分全壘打，單局海灌7分，一舉拉開差距，7局上味全再添2分，7局下統一則是要回1分，但味全第9局再拿2分，最後13分差勝出。

布雷克先發5.1局，總計106球，78個好球，被敲出8支安打，投出3次三振，沒有任何四死球，丟6分，4分自責分，吞下本季第2勝。

艾璞樂先發6局，用了107球，76個好球，被擊出6支安打，投出5次三振，沒有任何四死球，失掉1分非自責分，拿下本季首勝。

關鍵字： 中職味全龍棒球

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