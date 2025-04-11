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開心陳子豪有2打點　鞏冠捕手視角看味全「麻煩」打線

▲味全龍隊吉力吉撈．鞏冠。（圖／味全龍隊提供）
▲吉力吉撈．鞏冠開轟。（圖／味全龍隊提供）  

記者陳立勳／台北報導

味全龍11日15比2痛宰統一7-ELEVEn獅，吉力吉撈．鞏冠今日敲出本季首轟，並且貢獻勝利打點，賽後吉力吉撈．鞏冠倒是對於陳子豪的好表現感到開心。

本場吉力吉撈．鞏冠4打數敲出2支安打，包括一發全壘打，包辦3分打點，他表示，「開心啊，沒有想那麼多，把揮棒機制做好。」

開季以來蹲捕場次不少，吉力吉撈．鞏冠認為，「其實是還好，自己去拿捏蹲捕與打擊，全心全意去幫助球隊，也不能想太多，還是有很多隊友與教練幫忙，場上就是放輕鬆去比。」

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吉力吉撈．鞏冠表示，「很相信我的隊友，賽後會一直給鼓勵，就還滿棒的，分享給隊友，大家一起努力。」

開季新同學朱育賢表現優異，但另一名新同學陳子豪打得有些掙扎，吉力吉撈．鞏冠觀察，「陳子豪信心沒有被擊退，知道球季才剛開始，球隊給予資源也滿多的，希望他可以每天比賽，放心去比賽，今天有2分打點，也替他開心，希望球隊能繼續維持這樣的氛圍，維持攻擊模式。」

今天味全打下15分，是球隊回歸中華職棒以來最多，吉力吉撈．鞏冠則說，「如果我是對方捕手，可能會覺得比較麻煩，這是我們的優勢，大家都要相信彼此，每次打擊扮演好自己的角色，幫助球隊得分，今天大家做到了，也覺得很棒。」

關鍵字： 中職味全龍

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