2028洛杉磯奧運棒球確定6隊　參賽門票方案有待公告



▲中華隊。（圖／記者李毓康攝）

記者陳立勳／綜合報導

國際奧委會（IOC）日前正式宣布，2028年洛杉磯奧運男子棒球與女子壘球項目確定共有6隊參賽，地主美國名列一席。

國際棒壘球總會（WBSC）主席法卡利（Riccardo Fraccari）表示，棒球和壘球是真正的全球運動，以其性別平等和以運動員為中心的方法而聞名，這些都是奧林匹克運動的核心價值觀，迫不及待地想開始資格認證過程。

棒球和壘球在奧運會上，共有234名球員，其中棒球每隊24名球員，總共144名球員，壘球每隊15名球員，總計90名球員。

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人數上與2020東京奧運相同，同時也符合相同種類男女隊數相同的性別平等作法，並且在國際奧會限制該種類的參賽人數。

隨著洛杉磯奧運團體名額已正式確認，國際棒壘球總會將繼續建立棒球和壘球的資格體系，地主美國都自動取得參賽資格，而其他5個席位，之後將公布參賽資格方案。

1992年棒球列為奧運正式項目，中華隊自此參加過1992年巴塞隆納、2004年雅典奧運、2008年北京奧運，2012年倫敦奧運與2016年里約奧運沒列棒球，2020年東京奧運則讓棒球重新回歸。

2020年東京奧運因新冠肺炎疫情延期，隔年資格賽比賽場地，因為疫情影響，從台灣改到墨西哥舉辦，中華職棒與中華棒協都無法組訓狀況下，最後宣布退賽，中華棒球隊前一次參加奧運，已經是2008年北京奧運，當時透過8搶3最終資格賽，順利取得參賽門票。