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鄭宗哲強勁滾地球被美技攔截　大聯盟首安再等等

記者陳立勳／綜合報導

美國職棒匹茲堡海盜隊台灣球員鄭宗哲今日在客場面對辛辛那提紅人隊替補上場，2打數沒有安打，被三振1次，大聯盟首安還要再等等，終場海盜隊3比5不敵紅人隊。

前天鄭宗哲首度在大聯盟先發出賽，擔任第9棒，鎮守游擊大關，2打數沒有安打，今日海盜隊前進客場出賽，交手紅人隊，鄭宗哲從板凳出發。

不過鄭宗哲在2局下上場獲得替補出賽機會，先發捕手巴特（Joey Bart）因下背部不舒服退場，鄭宗哲取代第3棒位置，接替二壘守備，原本一壘守羅德里奎茲（Endy Rodríguez）則是負責蹲捕。

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第4局鄭宗哲首次打擊，面對紅人隊先發投手辛格（Brady Singer），擊出二壘滾地球，被對方美技攔下，在一壘前遭到刺殺，第6局再次上場，遭遇中繼投手羅傑斯（Taylor Rogers），結果遭到三振，8局上被換下場，改由麥卡臣（Andrew McCutchen）代打。

總計鄭宗哲2打數沒有安打 ，吞下1次三振，還在尋求大聯盟首安，本場紅人隊坎德拉里歐（Jeimer Candelario）首局轟出2分全壘打，紅人隊單局攻下3分，第3局再添2分，雖然海盜隊第5局追回3分，但最後仍以2分差落敗。

▲▼ 鄭宗哲 。（圖／路透）
▲鄭宗哲替補出賽沒有安打。（圖／路透社） 

關鍵字： MLB鄭宗哲棒球

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