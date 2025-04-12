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大谷翔平4打數繳白卷吞2K　道奇3比0完封小熊

▲▼大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）
▲洛杉磯道奇隊大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社） 

記者陳立勳／綜合報導

洛杉磯道奇隊日籍球星大谷翔平今日先發出賽，交手芝加哥小熊隊，本場大谷翔平4打數沒表現，吞下2次三振，道奇隊艾德曼（Tommy Edman）第6局轟出致勝3分彈，終場3比0完封小熊隊，取得2連勝。

今日大谷翔平擔任先發指定打擊，排在第1棒，面對小熊隊先發左投波伊德（Matthew Boyd），第1局首打席鎖定第1球攻擊，擊出一壘滾地球刺殺，第3局第2打席遭到三振。

到了第5局第3打席，一壘有人狀況下，大谷翔平擊出左外野飛球被接殺，前5局兩隊都沒有得分。

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6局下道奇隊打破僵局，赫南德茲（Teoscar Hernandez）擊出左外野安打，費里曼（Freddie Freeman）遭到觸身球保送，下一棒艾德曼掃出左外野3分打點全壘打，幫助球隊順利贏球。

道奇隊日籍投手山本由伸先發6局後退場，用了103球，64個好球，僅被擊出2支安打，飆出9次三振，1次四壞球，無失分，收下本季第2勝。

大谷翔平第7局第4次打擊，遭遇小熊隊後援投手羅伯斯（Ethan Roberts），結果揮棒落空遭到三振，此役4打數沒有安打，被三振2次，打擊率降到0.293，中斷連3場安打。

關鍵字： MLB棒球

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