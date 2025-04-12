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王柏融開季打擊率不到2成　台鋼打教點出問題

▲▼中職王柏融。（圖／記者李毓康攝）
▲王柏融。（圖／記者李毓康攝）  

記者陳立勳／新莊報導

台鋼雄鷹外野手王柏融開季以來，打擊表現不理想，打擊率不到2成，台鋼打擊教練蔡昱詳點出問題。

今日賽前王柏融開季出賽9場，沒有全壘打，有3分打點，上壘率0.270，長打率0.188，打擊率0.188，最近3場都沒有安打。

觀察王柏融狀況，蔡昱詳認為，「主要是打擊節奏的問題，揮棒節奏有點慢，他也是有經驗的選手，就是差在那個點，快慢節奏沒有掌握得很好，就是給他時間。」

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蔡昱詳提到，「王柏融在熱身賽都打得很好，如今只是比賽節奏沒有抓好，選手不可能每一場都表現很好，難免會有不好的時候，趕快遇到就是趕快調整，不希望他太鑽牛角尖。」

同時蔡昱詳分享過往經驗，「我以前當選手，也曾經遇過連續32個打席沒有安打，選手一定會遇到，想簡單一點，就是看球去打球，心態如果調整好，基本上不是問題，吳念庭也是差不多的問題，揮棒速度有點慢。」

至於其他年輕球員，蔡昱詳則說，「基本功做得還不是很紮實，因為球隊很多都是職棒一年級或是二年級生，基本功沒做好，遇到壓力來了，就會容易怯場，沒有基本功，想要在比賽打得好，也是很困難。」

對此台鋼總教練洪一中表示，「我不評論，我只能說加油。」

關鍵字： 中職台鋼雄鷹棒球

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