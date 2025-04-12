富邦開季主場4戰全勝　鋒總：回到家比較自在



▲陳金鋒。（圖／富邦悍將提供）

記者陳立勳／新莊報導

富邦悍將12日6比3擊敗台鋼雄鷹，富邦洋投力亞士（Roenis Elías）繳出6局無失分，同時富邦開季主場4戰全勝，賽後富邦總教練陳金鋒表示，「回到家比較自在。」

今日力亞士投完6局，用了96球，63個好球，被擊出4支安打，投出4次三振，3次四壞球，無失分，拿到本季首勝。

評價今日力亞士表現，陳金鋒認為，「今天表現得很好，控球與位置都丟得不錯，前兩場都是第3局起伏比較大，第3局控制得不錯，往後就會越來越順。」

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陳金鋒表示，「大家都是團隊，投手有投手的責任，野手有野手則的責任，幫助球隊拿下勝利。」

開季在主場4場保持全勝，陳金鋒認為，「在主場回到家比較自在，球場設施與燈光，都是最熟悉的，在這裡比賽，有回家的感覺。」

另外，洋投富藍戈（Enderson Franco）在第7局提前登場，陳金鋒解釋，「當時對方也換到4 5棒攻擊，那一局能壓下來，後面投手能比較好處理，投手教練討論，能結束就結束掉。」

陳金鋒也說，「張育成的全壘打，讓我們分數進來，對於投手與野手來說，都比較輕鬆，會比較穩定，對球隊都是好的方向。」