林詩翔「慢跑」與自己對話　張奕大方提供建議



▲林詩翔。（圖／記者李毓康攝）

記者陳立勳／新莊報導

台鋼雄鷹投手林詩翔開季後援表現穩定，近期開始被教練團安排在第9局登板，林詩翔表示，「想辦法克服壓力。」

開季林詩翔出賽4場，戰績1勝0敗1次中繼成功，投4局，被擊出3支安打，投出2次三振，沒有任何四死球，防禦率維持0。

近期被教練團安排在第9局上場，林詩翔表示，「其實也沒有，就看教練團安排，大家都有可能投第9局，如果狀況好，會有比較多出賽機會，如果表現不好，上場機會也會降低。」

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林詩翔認為，「每一次出賽就是把自己武裝好，盡全力做好每一個訓練環節。」

自認沒有特別去想擔任終結者角色，林詩翔提到，「教練交代的任務，就是想辦法完成，剛進職棒在二軍的時候，要看比賽去準備。」

負擔第9局比賽壓力，林詩翔坦言，「想辦法克服壓力，要讓壓力變成刺激自己的張力，進入比賽狀態，來到球場會慢跑，跑步10分鐘過程中，告訴自己要做什麼，今天比賽完回到飯店，試著回想一下，如何變得更好。」

另外，林詩翔透露，「昨天賽前張奕學長有來聊天，他建議我試著慢一點啟動，找一套方式，不要一開始就進入比賽張力，可以試著慢一點，目前還在嘗試。」

至於爭取球隊終結者位置，林詩翔則說，「想辦法維持好的狀態，自身表現還不算很穩定，可以爭取看看終結者的身份，但比賽解讀能力還要更好，好好準備比賽，希望大家一起往上，每天一起進步，這樣球隊會變得很強。」