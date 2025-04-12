運動雲

>

林詩翔「慢跑」與自己對話　張奕大方提供建議

▲▼中職林詩翔。（圖／記者李毓康攝）
▲林詩翔。（圖／記者李毓康攝）

記者陳立勳／新莊報導

台鋼雄鷹投手林詩翔開季後援表現穩定，近期開始被教練團安排在第9局登板，林詩翔表示，「想辦法克服壓力。」

開季林詩翔出賽4場，戰績1勝0敗1次中繼成功，投4局，被擊出3支安打，投出2次三振，沒有任何四死球，防禦率維持0。

近期被教練團安排在第9局上場，林詩翔表示，「其實也沒有，就看教練團安排，大家都有可能投第9局，如果狀況好，會有比較多出賽機會，如果表現不好，上場機會也會降低。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

林詩翔認為，「每一次出賽就是把自己武裝好，盡全力做好每一個訓練環節。」

自認沒有特別去想擔任終結者角色，林詩翔提到，「教練交代的任務，就是想辦法完成，剛進職棒在二軍的時候，要看比賽去準備。」

負擔第9局比賽壓力，林詩翔坦言，「想辦法克服壓力，要讓壓力變成刺激自己的張力，進入比賽狀態，來到球場會慢跑，跑步10分鐘過程中，告訴自己要做什麼，今天比賽完回到飯店，試著回想一下，如何變得更好。」

另外，林詩翔透露，「昨天賽前張奕學長有來聊天，他建議我試著慢一點啟動，找一套方式，不要一開始就進入比賽張力，可以試著慢一點，目前還在嘗試。」

至於爭取球隊終結者位置，林詩翔則說，「想辦法維持好的狀態，自身表現還不算很穩定，可以爭取看看終結者的身份，但比賽解讀能力還要更好，好好準備比賽，希望大家一起往上，每天一起進步，這樣球隊會變得很強。」

關鍵字： 中職台鋼雄鷹

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

王柏融開季打擊率不到2成　台鋼打教點出問題

王柏融開季打擊率不到2成　台鋼打教點出問題

李東洺、力亞士先發對調　銳歐下周高機率本季初登板

李東洺、力亞士先發對調　銳歐下周高機率本季初登板

轉戰富邦受重用　廖任磊：策略還沒執行好

轉戰富邦受重用　廖任磊：策略還沒執行好

故意保送張育成有原因　洪總談決策：就是賭輸了

故意保送張育成有原因　洪總談決策：就是賭輸了

周佳樂關鍵長傳守勝　鋒總：比賽就是結果論

周佳樂關鍵長傳守勝　鋒總：比賽就是結果論

大谷翔平4打數繳白卷吞2K　道奇3比0完封小熊

大谷翔平4打數繳白卷吞2K　道奇3比0完封小熊

期待更多台灣球員登上大聯盟　鄭宗哲接受美媒訪問說出目標

期待更多台灣球員登上大聯盟　鄭宗哲接受美媒訪問說出目標

鄭宗哲強勁滾地球被美技攔截　大聯盟首安再等等

鄭宗哲強勁滾地球被美技攔截　大聯盟首安再等等

2028洛杉磯奧運棒球確定6隊　參賽門票方案有待公告

2028洛杉磯奧運棒球確定6隊　參賽門票方案有待公告

台鋼故意保送張育成失算　戴培峰超前安助富邦中止5連敗

台鋼故意保送張育成失算　戴培峰超前安助富邦中止5連敗

王思佳老公遭爆「當司機.保鑣」　首發聲否認..揭低調原因：有簽保密協議

熱門新聞

2028洛杉磯奧運棒球確定6隊　參賽門票方案有待公告

江坤宇狂掃5打點生涯新高　對決「大谷德龍」：真的把他當投手！

林立又炸！絕對值得一張大約　桃猿已出手提前佈局

台灣19歲左投林維恩美職初先發！5局飆8K遇牛棚放火錯過勝投

勇士迷嚇壞！柯瑞關鍵卡位戰驚傳傷情　右手纏繃帶堅持續戰

勇士主帥認了！　前場大物庫明加與格林、巴特勒難共存

讀者回應

﻿

熱門新聞

12028洛杉磯奧運棒球6隊　參賽門票方案有待公告

2江坤宇對決大谷德龍：把他當投手！

3林立又炸！桃猿已出手要留下個億元男

4林維恩美職初先發！5局飆8K

5勇士迷嚇壞！柯瑞關鍵卡位戰驚傳傷情

最新新聞

1雷蒙恩轟新高21分　灌籃失手尷尬

2勝騎士曝獅子刺青！藏家庭密碼

3林詩翔慢跑與自己對話　張奕提建議

4飛力獅5局無失分　獅二軍7連勝

5陳晨威離奇傳球掛網苦笑第一次！

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

防詐最前線！行動刻不容緩

防詐最前線！行動刻不容緩

2025 ETtoday斥詐風雲論壇 4/17 盛大舉行，串連政府x企業，聯手E網打盡詐騙陷阱！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

#李珠珢 大發福利！15秒影片太香怎麼看都看不完

「TAE台灣成人博覽會」來襲　優月真理奈出場捧超猛「胸」器

【事發瞬間】目睹機身在空中解體！美直升機墜河釀6死

測試男友兄弟問「人在哪！」　毫不猶豫幫忙圓謊：在我這

女拋垃圾砸清潔隊員挨告　上網討拍反被炎上
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366