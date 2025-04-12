艾速特「一直非常有情緒」　張育成：可能是他的Routine



▲張育成。（圖／富邦悍將提供）

記者陳立勳／新莊報導

富邦悍將12日6比3打敗台鋼雄鷹，富邦張育成開賽從台鋼洋投艾速特（Eric Stout）手中轟出3分砲，但艾速特因為隊友守備失誤，情緒上有些起伏，賽後張育成表示，「我們盡量攻破他。」

首局張育成從艾速特手中敲出3分全壘打，替球隊奠定勝利基礎，當局申皓瑋擊出一壘方向界外飛球，艾速特與杜家明搶著接，最後由艾速特接走。

回顧首局全壘打，張育成坦言，「當下還滿緊張，知道自己狀況沒有很好，那個打席是希望二壘跑者，可以推進到三壘，剛好那一顆是內角球，是直球，節奏有對到，剛好就出去了。」

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上週曾經因為落枕缺席比賽，張育成透露，「現在已經恢復百分之90，還有一點點稍微緊繃，目前在場上沒有太多感覺，感覺越來越好，希望球隊繼續努力。」

艾速特僅投5局，總計88球，58個好球，被敲出6支安打，包括1支全壘打，送出6次三振，2次四壞球，失5分，4分自責分，承擔本季第2敗。

張育成認為，「其實艾速特投得不錯，球是投得還不錯，剛好我們打者非常積極，他就是一直非常有情緒的一個人，可能就是他的Routine（例行公事），沒辦法改變這個人，我們盡量攻破他，讓他有情緒，這樣才有辦法得到更多分數，讓他自己投倒。」

另外，富邦今年首次在第1局得分，張育成笑說，「希望接下來比賽，每一局都可以得分，這樣子就夠了，就是繼續努力，希望1到9棒都可以打全壘打，這樣也滿酷的。」