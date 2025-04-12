運動雲

>

張育成3分彈、力亞士6局無失分　富邦力克台鋼擺脫墊底

▲富邦悍將張育成。（圖／富邦悍將提供）
▲張育成。（圖／富邦悍將提供） 

記者陳立勳／新莊報導

台鋼雄鷹12日在新莊球場交手富邦悍將，雙方皆由左手洋投先發，台鋼艾速特（Eric Stout）對上富邦力亞士（Roenis Elías），此役富邦開局張育成轟出3分彈，搭配力亞士繳出6局無失分，終場6比3力克台鋼，順利擺脫墊底。

富邦第1局先馳得點，李宗賢擊出三壘方向內野安打，陳真擊出游擊滾地球，藉由接球失誤上壘，下一棒張育成掃出左外野3分打點全壘打。

第3局富邦重啟攻勢，2人出局後，戴培峰與申皓瑋獲得四壞球保送，董子恩敲出右外野二壘打，再打回2分，富邦擴大到5分領先。

[廣告]請繼續往下閱讀...

艾速特僅投5局，總計88球，58個好球，被敲出6支安打，包括1支全壘打，送出6次三振，2次四壞球，失5分，4分自責分，承擔本季第2敗。

力亞士投完6局退場，用了96球，63個好球，被擊出4支安打，投出4次三振，3次四壞球，無失分，拿到本季首勝。

台鋼第7局打破鴨蛋，富邦換投李吳勇勤，代打吳柏萱敲出二壘打，曾子祐擊出左外野安打，吳柏萱上到三壘，王博玄擊出高飛犧牲打，先打下1分，1出局之後，富邦再換洋投富藍戈（Enderson Franco）接替，不料連續被張肇元、杜家明揮出二壘打，各帶有1分打點。

富邦8局下多追加1分保險，台鋼第9局反攻無力，最後以3分差落敗。

關鍵字： 中職富邦悍將

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

林詩翔「慢跑」與自己對話　張奕大方提供建議

林詩翔「慢跑」與自己對話　張奕大方提供建議

王柏融開季打擊率不到2成　台鋼打教點出問題

王柏融開季打擊率不到2成　台鋼打教點出問題

李東洺、力亞士先發對調　銳歐下周高機率一軍登板

李東洺、力亞士先發對調　銳歐下周高機率一軍登板

轉戰富邦受重用　廖任磊：策略還沒執行好

轉戰富邦受重用　廖任磊：策略還沒執行好

故意保送張育成有原因　洪總談決策：就是賭輸了

故意保送張育成有原因　洪總談決策：就是賭輸了

周佳樂關鍵長傳守勝　鋒總：比賽就是結果論

周佳樂關鍵長傳守勝　鋒總：比賽就是結果論

大谷翔平4打數繳白卷吞2K　道奇3比0完封小熊

大谷翔平4打數繳白卷吞2K　道奇3比0完封小熊

期待更多台灣球員登上大聯盟　鄭宗哲接受美媒訪問說出目標

期待更多台灣球員登上大聯盟　鄭宗哲接受美媒訪問說出目標

鄭宗哲強勁滾地球被美技攔截　大聯盟首安再等等

鄭宗哲強勁滾地球被美技攔截　大聯盟首安再等等

2028洛杉磯奧運棒球確定6隊　參賽門票方案有待公告

2028洛杉磯奧運棒球確定6隊　參賽門票方案有待公告

【狗躍龍門】獒犬衝破紗門！爸聽 "砰" 嚇到從沙發彈起

熱門新聞

2028洛杉磯奧運棒球確定6隊　參賽門票方案有待公告

江坤宇狂掃5打點生涯新高　對決「大谷德龍」：真的把他當投手！

台灣19歲左投林維恩美職初先發！5局飆8K遇牛棚放火錯過勝投

林立又炸！絕對值得一張大約　桃猿已出手提前佈局

勇士迷嚇壞！柯瑞關鍵卡位戰驚傳傷情　右手纏繃帶堅持續戰

勇士主帥認了！　前場大物庫明加與格林、巴特勒難共存

讀者回應

﻿

熱門新聞

12028洛杉磯奧運棒球6隊　參賽門票方案有待公告

2江坤宇對決大谷德龍：把他當投手！

3林維恩美職初先發！5局飆8K

4林立又炸！桃猿已出手要留下個億元男

5勇士迷嚇壞！柯瑞關鍵卡位戰驚傳傷情

最新新聞

1白曜誠「坐飛機」重摔　領航猿狂勝40分

2挑戰無安打？黃博多讚林子偉打得好

3小胖被K指向休息室　平野還原插曲

4知道團隊低迷　力亞士：不會怪隊友

5詹子賢失誤險釀禍？平野曝場地問題

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

防詐最前線！行動刻不容緩

防詐最前線！行動刻不容緩

2025 ETtoday斥詐風雲論壇 4/17 盛大舉行，串連政府x企業，聯手E網打盡詐騙陷阱！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

#李珠珢 大發福利！15秒影片太香怎麼看都看不完

「TAE台灣成人博覽會」來襲　優月真理奈出場捧超猛「胸」器

測試男友兄弟問「人在哪！」　毫不猶豫幫忙圓謊：在我這

【事發瞬間】目睹機身在空中解體！美直升機墜河釀6死

女拋垃圾砸清潔隊員挨告　上網討拍反被炎上
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366