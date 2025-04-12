張育成3分彈、力亞士6局無失分　富邦力克台鋼擺脫墊底



▲張育成。（圖／富邦悍將提供）

記者陳立勳／新莊報導

台鋼雄鷹12日在新莊球場交手富邦悍將，雙方皆由左手洋投先發，台鋼艾速特（Eric Stout）對上富邦力亞士（Roenis Elías），此役富邦開局張育成轟出3分彈，搭配力亞士繳出6局無失分，終場6比3力克台鋼，順利擺脫墊底。

富邦第1局先馳得點，李宗賢擊出三壘方向內野安打，陳真擊出游擊滾地球，藉由接球失誤上壘，下一棒張育成掃出左外野3分打點全壘打。

第3局富邦重啟攻勢，2人出局後，戴培峰與申皓瑋獲得四壞球保送，董子恩敲出右外野二壘打，再打回2分，富邦擴大到5分領先。

[廣告]請繼續往下閱讀...

艾速特僅投5局，總計88球，58個好球，被敲出6支安打，包括1支全壘打，送出6次三振，2次四壞球，失5分，4分自責分，承擔本季第2敗。

力亞士投完6局退場，用了96球，63個好球，被擊出4支安打，投出4次三振，3次四壞球，無失分，拿到本季首勝。

台鋼第7局打破鴨蛋，富邦換投李吳勇勤，代打吳柏萱敲出二壘打，曾子祐擊出左外野安打，吳柏萱上到三壘，王博玄擊出高飛犧牲打，先打下1分，1出局之後，富邦再換洋投富藍戈（Enderson Franco）接替，不料連續被張肇元、杜家明揮出二壘打，各帶有1分打點。

富邦8局下多追加1分保險，台鋼第9局反攻無力，最後以3分差落敗。