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觀察台灣球員「心理素質變強」　西武名投找陳傑憲合照

記者陳立勳／台北報導

統一7-ELEVEn獅13日在台北大巨蛋交手味全龍，賽前邀請日本職棒西武隊傳奇名投石井丈裕擔任開球嘉賓，石井丈裕回憶起昔日台灣時光。

過去曾經來台打職棒，石井丈裕坦言，「台灣是我第二故鄉，很開心在這麼漂亮的球場開球，一輩子都不會忘記，在日本巨蛋都是綠色與藍色，台北大巨蛋是白色與灰色淺色系，是比較特別的地方。」

過去曾在台灣投球，石井丈裕認為，「以前打者就是力量大，變化球通常是打不好，現在打者就是遇到變化球，都可以打到，這是最大進步的地方。」

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去年中華隊在世界12強奪冠，石井丈裕觀察，「台灣棒球選手對於一開始落後，容易受影響，但這次12強發現台灣球員心理素質變強很多，在比較弱勢狀況下，都可以面對比賽。」

久違來到台灣，石井丈裕回想，「離開台灣職棒大概是20年前，9年前曾經來台技術指導，後來就沒有再來，在台灣吃東西，回憶就回來了，記得剛來台灣，沒辦法吃香菜，但是慢慢習慣香菜，台灣食物都是非常熟悉。」

這次跟著老戰友渡邊久信一起來台，石井丈裕直言，「每次跟他在一起，會想起以前一起並肩作戰的故事，目前我在西武隊的棒球學校擔任教練。」

石井丈裕表示，「開球是一直想要準備好的事情，來台第一天有跟郭泰源吃飯，聊了很多西武隊時期的事情，今天想要投一個好球，但最後是壞球，現在還是非常懊悔。」

另外，今天賽前特別與陳傑憲合照，石井丈裕笑說，「他的外型上是真的很帥，為什麼會紅，現在終於知道了。」

▲統一獅隊邀請石井丈裕擔任開球嘉賓。（圖／統一球團提供）
▲統一獅隊邀請石井丈裕擔任開球嘉賓。（圖／統一球團提供） 

關鍵字： 中職統一7-ELEVEn獅棒球影音

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