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徐若熙後天本季初登板　葉總思考輪值休息天數

▲▼味全龍葉君璋、郭天信、李凱威。（圖／味全龍提供）
▲葉君璋。（圖／味全龍隊提供） 

記者陳立勳／台北報導

味全龍本土王牌投手徐若熙味全龍投手徐若熙先前大腿有傷，沒有被放在開季一軍名單，確定15日本季一軍初登板，在台北大巨蛋交手樂天桃猿。

今年徐若熙季前代表中華隊參加世界棒球經典賽資格賽，但因為鼠蹊部出現傷勢，直到最後一場關鍵賽事才登板，成功替中華隊打敗西班牙，取得明年經典賽門票。

談到徐若熙狀況，味全總教練葉君璋表示，「他身體狀況只要沒問題，基本上不會有太大問題，之前是大腿有受傷，如果大腿沒問題了，他投球節奏是順暢的那應該就OK，先前在二軍先發，是要看他可以投到多少球數。」

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葉君璋提到，「那時候想法徐若熙不是15號就是16號先發，後來討論那天比較保險一點，他在投球還是有些魅力，不管對球迷還是我們來說。」

對於後天徐若熙初登板，葉君璋期待，「希望他可以表現出去年下半季的狀況，對他與球隊，都是很正向的事情，大家對他有期待。」

徐若熙4月8日在二軍出賽，先發4局無失分，最快球速投到155公里，葉君璋直言，「二軍回報狀況很好，雖然球速沒有像是先前經典賽資格賽那麼快，但狀況是很好的，投起來身體感覺是很好的。」

至於後續先發輪值計畫，葉君璋坦言，「我還在評估，看他後天投完，後面是要休息幾天再先發，看怎樣對他與球隊是最好的安排，視狀況調配，如果今年能夠順利先發輪值，整季一定會投超過100局。」

關鍵字： 中職味全龍棒球

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