爸爸曹竣崵擔心球速　曹祐齊自嘲丟「老人球」

記者陳立勳／台北報導

味全龍13日1比0完封統一7-ELEVEn獅，味全投手曹祐齊先發6局無失分，賽後曹祐齊自嘲，「有點像是老人球。」

本場曹祐齊先發6局，總計74個球，45個好球，僅被擊出1支安打，投出2次三振，1次觸身球，無失分，拿到本季首勝，獲選單場最有價值球員，最快球速140公里。

談到今天投球內容，曹祐齊認為，「今天是很棒的團隊表現，因為安打也沒有很多，自己也沒丟很多三振，靠著隊友守備，郭天信第3局沒有長傳，加上李凱威沒有接到，還有張政禹的守備，我們就是靠保送得到1分，中繼投手守下來，覺得團隊表現很棒。」

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▲曹祐齊。（圖／味全龍隊提供）

球速方面不如預期，曹祐齊坦言，「球速在春訓的時候，就有發現掉下來，告訴自己球速掉下來，有掉下來的丟法，今天有點像是老人球，如果球速投不出來，就是靠控球。」

曹祐齊透露，「其實爸爸曹竣崵也滿擔心我的，因為他春訓看我球速掉下來，不可能馬上找回來，只能按部就班，要感謝教練團，一直在幫助我，現階段還沒找回來，就是把能做的做出來，把位置丟出來，讓打者出棒，不要想三振，身後還有7個隊友。」

至於球速下滑的原因，曹祐齊認為，「一開始是疲勞，可能越想越多，原本不是什麼問題，做好的事情又忘掉，陷入這個循環，其實只要把該做的事情做好。」

今天爸媽與弟弟都在場邊加油，曹祐齊提到，「他們本來昨天要回台南，因為知道我今天要先發，昨天回台南，馬上又拚回台北，為了今天來看比賽。」

曹祐齊笑說，「其實滿感謝家人，最主要是弟弟吵著要來看，弟弟的比賽，我們家人也是排除萬難來看比賽，家人就是最強的後盾，想要來看我比賽。」

另外，曹祐齊表示，「羅曼（Orlando Roman）教練帶我做滿多訓練，一直想要讓我更好，一開始比較急，現在就是一步一步來，急不得，投手狀況不好，不可能每天投200顆或是300顆，打者可以一直打，狀況打到好，但就是把該做的事情做好，今天投到後面越來越能控制，跟2、3年前不太一樣，以前教練讓我見好就收，但今天讓我續投，想辦法把局面守下來。」