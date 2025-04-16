「少見」再見失誤贏球　葉總沒想到：太神奇

記者陳立勳／台北報導

味全龍16日靠著樂天桃猿游擊手發生再見接球失誤，彷彿洗了一場三溫暖，5比4逆轉贏球，賽後味全總教練葉君璋直呼滿神奇。



▲葉君璋。（圖／記者李毓康攝）

今天味全本來握有3分領先，樂天第8局林立開轟扳平，第9局宋嘉翔敲出超前安，但味全第9局吉力吉撈．鞏冠敲出游擊滾地球，馬傑森發生再見失誤，味全1分差勝出。

[廣告]請繼續往下閱讀...

談到這場比賽，葉君璋坦言，「滿特別的比賽，有很多機會，但最後沒有進來，今年這種比賽會滿多的。」

第8局選擇換上陳冠偉對付林立，沒想到還是被轟出3分砲，葉君璋提到，「昨天陳冠偉有投，想說2人出局了，讓他解決打者之後，第9局換上林凱威，應該是比較順利，就是這樣的考量，還有從對戰去考慮，陳冠偉的確比較難掌握，比林凱威適合一點。」

味全洋投鋼龍（Drew Gagnon）先發7.2局，用了96球，66個好球，被擊出5支安打，投出5次三振，失掉1分自責分，最後無關勝敗。

葉君璋透露，「當初有考慮讓鋼龍把第8局投完，確實狀況是滿不錯的，可能覺得有點累了，所以才會換投手，因為比賽咬得滿緊，每一球都很全力在投，比較容易疲勞。」

靠著對方再見失誤贏球，葉君璋直言，「很少啦，可能巨蛋的場地沒有那麼平，才有這個機會，滿神奇，人工草皮想說球是比較容易掌握，草可能比較軟，球沒有彈跳起來，沒有掌握到，也是滿有趣的。」

葉君璋表示，「這也是很妙，兩人同一場打生涯500安，很少有這樣的機會，可能全世界也沒有這樣子，很恭喜他們，能打500安也不是很容易，時間也沒有很長，不管是身體上或是調整上，都做得相當好，才有辦法達到。」