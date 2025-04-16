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樂天馬傑森9局再見失誤　味全5比4逆轉贏球

▲▼讀賣巨人軍90週年紀念台灣試合，馬傑森。（圖／記者李毓康攝）
▲馬傑森。（圖／記者李毓康攝）  

記者陳立勳／台北報導

樂天桃猿16日在台北大巨蛋交手味全龍，樂天派出黃子鵬先發，對上味全洋投鋼龍（Drew Gagnon），此役味全原本握有3分領先，樂天第8局林立開轟扳平，第9局宋嘉翔敲出超前安，但味全第9局吉力吉撈．鞏冠敲出游擊滾地球，馬傑森發生再見失誤，味全5比4氣走樂天。

前3局雙方都沒有得分，4局下味全有大好攻勢，李凱威率先擊出中外野安打，張政禹觸擊短打，形成一壘方向內野安打，接著郭嚴文補上右外野安打。

眼看大好滿壘機會，可惜後面吉力吉撈．鞏冠、陳子豪、劉基鴻都沒能建功，味全留下滿壘殘壘。

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味全第7局重啟攻勢，陳子豪擊出中外野安打，2人出局之後，蔣少宏獲得四壞球，郭天信敲出中外野三壘打，帶有2分打點，下一棒李凱威遭到觸身球保送，黃子鵬退場休息，樂天改由左投陳冠宇接手，但被張政禹敲出安打，再丟掉1分。

總計黃子鵬先發6.2局，用了86球，56個好球，被擊出6支安打，投出5次三振，2次四壞球，1次觸身球，失掉3分自責分，最後無關勝敗。

8局上樂天展開反攻，2人出局之後，馬傑森擊出左外野安打，陳晨威選到四壞球，味全換投陳冠偉，不料被林立掃出左外野3分打點全壘打，一棒追平比數。

鋼龍先發7.2局，用了96球，66個好球，被擊出5支安打，投出5次三振，失掉1分自責分，也同樣無關勝敗。

9局上味全換投林凱威，樂天林泓育一上來擊出中外野二壘打，馮健庭成功犧牲短打，推進隊友上到三壘，接著宋嘉翔適時敲安，幫助球隊打下超前分，但9局下馬傑森漏接吉力吉撈．鞏冠，讓味全跑回2分。

關鍵字： 中職樂天桃猿

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