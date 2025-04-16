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攜手李凱威寫同場500安紀錄　郭天信：緣份很奇妙

記者陳立勳／台北報導

味全龍16日5比4險勝樂天桃猿，味全外野手郭天信單場雙安，與隊友李凱威同場達成生涯500安里程碑，賽後郭天信表示，「緣份很奇妙。」

▲味全龍隊郭天信。（圖／味全龍隊提供）
▲郭天信。（圖／味全龍隊提供） 

今天郭天信3打數敲出2支安打，第7局敲出三壘打，帶有2分打點，原本是勝利打點，不料被林立的3分砲追平，談到當下那支三壘打，郭天信表示，「運氣也不錯，學長已經進手套，這就是棒球的一部份，只能說好運在我這邊。」

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李凱威今天3打數敲出1支安打，同樣完成生涯500安，史上首次兩人同場出現生涯500安，郭天信透露，「賽前有跟李凱威說不用等我，他說他會正常打，剛好史上第一人同場500安，也是滿有榮幸。」

郭天信也說，「緣份這種東西很奇妙，大學遇到他，一起經過選秀進來球隊，一起從二軍打到一軍，還在差不多時間，都一起有了小孩，緣份吧。」

第8局樂天掃出追平轟，第9局靠著樂天游擊手馬傑森接球失誤贏球，郭天信坦言，「大家都知道林立的狀況很好，有防範不要讓他長打，但是飛出去就沒有辦法，這場比賽才好看，棒球就是這樣，不到最後一刻，以為要結束了，結果有所轉變。」

另外，郭天信還原擊出生涯500安之後，「李凱威只說了一句Nice，彼此有抱了一下，生涯當中的過程，就是去享受，覺得陳子豪壓力很大，也想當幫他分擔壓力，相信他很快就能達成生涯千安了。」

關鍵字： 中職味全龍棒球影音

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