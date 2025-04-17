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味全龍強化農場培育　前兄弟金手套陳家駒加入教練團

▲▼0513 中華職棒中信兄弟對富邦悍將-陳家駒。（圖／記者黃克翔攝）
▲陳家駒加入味全龍教練團。（圖／記者黃克翔攝）  

記者陳立勳／台北報導

中信兄弟35歲捕手陳家駒去年季後沒有獲得續約，2月接受邀請擔任味全龍春訓客座捕手教練，球團經過這段時間評估，確定與陳家駒簽下二軍教練合約。

生涯陳家駒在中信兄弟出賽430場，敲出250支安打，26支全壘打，114分打點，打擊率0.248，OPS為0.665，拿過2座捕手金手套獎。

今年味全總教練葉君璋在開訓典禮時提過，想要增加捕手教練，後來邀請陳家駒擔任春訓客座捕手教練，球團也提到主要看中陳家駒過去具備旅外經驗，希望對於年輕球員有所幫助。

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從今年2月開始，陳家駒加入春訓客座，球團經過這段時間評估，確定將繼續留用，味全領隊丁仲緯證實，「已經與陳家駒達成共識，後續雙方將會正式簽約。」

丁仲緯提到，「依照球隊規劃，陳家駒將擔任二軍野手育成教練，春訓期間除了指導捕手之外，到了後期他也有幫忙野手訓練，實際上與基地教練的概念差不多，如果二軍外出比賽，會留在基地協助選手訓練。」

另外，丁仲緯也說，「春訓期間陳家駒帶給年輕球員心態上有所幫助，加上有旅美經驗，也比較瞭解球隊運科系統的使用。」

▲▼中華職棒例行賽，富邦悍將對戰中信兄弟賽-陳家駒。（圖／記者黃克翔攝）
▲陳家駒加入味全龍教練團。（圖／記者黃克翔攝）  

關鍵字： 中職味全龍棒球

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