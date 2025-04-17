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大谷翔平開轟帶動7分大局　道奇8比7送洛磯6連敗

記者陳立勳／綜合報導

洛杉磯道奇隊日籍球星大谷翔平今日先發出賽，對上國家聯盟西區墊底的科羅拉多洛磯隊，此役大谷翔平首局首打席轟出陽春砲，達陣大聯盟生涯第900支安打，帶動開賽7分大局，終場道奇隊8比7力克洛磯隊，完成3連戰橫掃。

洛磯隊1局上率先得分，馬丁尼（Nick Martini）擊出中外野安打，後面法默（Kyle Farmer）補上右外野二壘打，幫助球隊先馳得點。

今日大谷翔平擔任先發指定打擊，排在第1棒，面對洛磯隊投手馬奎茲（German Marquez），第1局首打席敲出右外野陽春全壘打，飛行距離427英尺，擊球初速111英里，個人本季第6轟，也是大聯盟生涯第900支安打。

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就在大谷翔平開轟沒有多久，弗里曼（Freddie Freeman）再轟出右外野陽春全壘打，道奇隊2比1反超，但攻勢還沒有結束，帕黑斯（Andy Pages）把握滿壘機會敲安，一棒打回2分，巴恩斯（Austin Barnes）補上二壘打，再送回2分，後面大谷翔平再敲右外野安打，有1分打點，同時把馬奎茲打退場，單局道奇隊打了12人次，一舉攻下7分。

洛磯隊第3局展開反攻，托格利亞（Michael Toglia）從道奇隊先發投手米勒（Bobby Miller）手中轟出中外野滿貫全壘打，下一棒莫尼克（Mickey Moniak）再揮出陽春砲，幫助球隊追到剩下1分差。

5局下道奇隊帕黑斯把握得點圈有人，敲出適時安打，雖然洛磯隊7局上追回1分，可惜後續反攻無力，結果1分差輸球，吞下6連敗，道奇隊收下3連勝。

總計大谷翔平5打數敲出2支安打，包括1發陽春全壘打，有2分打點，替球隊跑回1分，被三振2次，打擊率0.288。

▲▼大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）
▲洛杉磯道奇隊大谷翔平首局開轟。（圖／達志影像／美聯社）  

關鍵字： MLB棒球

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