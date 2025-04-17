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牢記洪總一句話　台鋼吳柏萱偶像是鞏冠、張育成

▲台鋼雄鷹吳柏萱。（圖／台鋼雄鷹提供）
▲吳柏萱。（圖／台鋼雄鷹提供）  

記者陳立勳／台北報導

台鋼雄鷹捕手吳柏萱上週敲出生涯一軍首安，並且首次獲得先發機會，身高175公分，身材不算特別突出，但他對於打擊頗有興趣，偶像是吉力吉撈．鞏冠以及張育成。

2022年吳柏萱透過自主培訓進到台鋼，去年轉為正式球員，但沒有在一軍出賽，今年擠進開季一軍名單，4月12日從富邦悍將左投李吳永勤手中敲出二壘打，成為生涯首安。

首次得到開季一軍機會，吳柏萱坦言，「開季沒想到在一軍，很開心，感覺付出的有被看到，過去的努力很值得，有跟自己說要保持平常心。」

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進入職棒以來，從二軍一路打拚上一軍，吳柏萱直言，「職棒沒有那麼簡單，當初一股傻勁進到職棒，但知道要認真練習，球隊很競爭，之前有找過外面訓練機構加強打擊，想要調整打擊機制。」

吳柏萱認為，「身為捕手角色，守備與打擊都很重要，本身對於打擊滿有興趣，偶像是吉力吉撈．鞏冠與張育成，把他們當成學習對象，面對速球不會畏懼，揮棒很乾脆，揮棒沒有猶豫，包括鄭宗哲也是，身材沒有特別好，但揮棒很有力。」

目前台鋼主戰捕手是張肇元，吳柏萱有心理準備，「如果有代打或是代守的機會，一定要把握住，就像平常洪一中總教練常說的，機會不是那麼常有的，所以掌握度要更高一點。」

▲台鋼雄鷹吳柏萱。（圖／台鋼雄鷹提供）
▲吳柏萱。（圖／台鋼雄鷹提供）  

關鍵字： 中職台鋼雄鷹棒球

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