「安打王」被針對壓制　邱智呈不順手：壓力滿大的



▲邱智呈。（圖／記者李毓康攝）

記者陳立勳／台北報導

統一7-ELEVEn獅外野手邱智呈過去兩年都繳出優異表現，開季卻少見出現低潮，對此邱智呈坦言，「打起來沒那麼順手。」

去年邱智呈出賽118場，打擊率0.326，敲出145支安打，首度獲得聯盟安打王，不過開季出賽13場，只有11支安打，打擊率0.234，昨天沒有在先發打線。

先前獅隊總教練林岳平點出問題，現在其他球隊投手，已經改變策略，沒有那麼好應付，邱智呈坦言，「從開季到現在，有發現對手針對我，用不好攻擊的角度球路來壓制，打起來沒有那麼順手，沒有太多好的球可以攻擊。」

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邱智呈觀察，「投手使用內角球與高一點的直球比例比較多，過去比較不會主動攻擊高角度的球，但現在對手喜歡前面用高球去搶好球數，或是2好球對決時，也會丟高角度。」

面對各隊投手策略改變，邱智呈認為，「一樣要先顧好自己的優勢，勢必要調整想法，試著能選掉最好，但也要嘗試攻擊，或是破壞掉。」

邱智呈提到，「去年拿了安打王，攻擊方面表現還不錯，目前的帳面成績，對我來說壓力還滿大的，一定會有這個過程，過程中不要懷疑自己，相信慢慢累積經驗，應該會越來越好。」

尚未打出應有水準，邱智呈表示，「自己是屬於容易想比較多的選手，一直想說為什麼會這樣子，成績一直沒有出來，想說是不是要休息一下？或是要做些什麼？但平常已經做很多訓練，轉念後就是順其自然，讓自己沉靜下來，突破目前瓶頸。」

另外，邱智呈直言，「成績沒有出來，會覺得揮棒機制上有什麼問題，變得患得患失，覺得哪裡做不好，難免會有這種心態，但要想辦法去突破。」