大谷翔平滿意開季表現　能再入選經典賽是榮幸



Shohei Ohtani absolutely ANNIHILATES this ball! ???? pic.twitter.com/uc67fZp6hW

— MLB (@MLB) April 17, 2025

記者陳立勳／綜合報導

洛杉磯道奇隊日籍球星大谷翔平今日先發出賽，對上國家聯盟西區墊底的科羅拉多洛磯隊，大谷翔平首局首打席轟出陽春砲，賽後受訪時表達滿意開季以來的擊球表現。

本場大谷翔平在首局揮出本季第6發全壘打，也是個人生涯第11支首局首打席全壘打，大谷翔平受訪時提到，感覺揮棒時機掌握得不錯，也很滿意對於投手球路的判斷，「只要能讓球飛出去，我就有信心。」同時他對於隊友的貢獻表示肯定，認為團隊目前的氣氛與節奏都非常好。

道奇首局火力全開，一舉打下7分，成為贏球關鍵，大谷翔平表示，「第1局就能串連攻勢，是全隊集中力的表現，我認為是一個很棒的開局。」

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對於首局首打席全壘打，大谷翔平指出，「那一球是個偏甜的變化球，最近拉打的球，比較打不起來，但那一球有打出不錯的仰角，揮棒感覺也很理想。」

談到開季整體表現，大谷翔平坦率地說，「我自己每年開季通常不算太好，所以今年對我來說就是例年水準，不過復健進展得很順利，整體來說算是個好的開始。」

對於能夠擊出全壘打，大谷翔平強調，「只要揮棒的時機和軌道掌握得好，即使面對各種球種，也能擊出長打，我現在就是朝這個方向調整。」

此外，有關於明年世界棒球經典賽是否再度參賽，大谷翔平保持謙虛，「如同之前所說，如果有機會被選進是我的榮幸，但我必須在今年整季展現值得入選的表現，會先專注在這個賽季，然後看休賽季的安排再做決定。」

而紐約洋基隊強棒賈吉（Aaron Judge）擔任明年經典賽美國隊長，大谷翔平認為，「經典賽一直都有很多優秀選手，不只是美國，其他國家也有，能在那樣的舞台比賽對我來說非常特別，那是我從小以來的夢想，上次能參賽真的很棒。」



▲洛杉磯道奇隊大谷翔平首局開轟。（圖／達志影像／美聯社）