布雷克第二度演出27上27下破紀錄　統一6比0完封富邦



▲布雷克。（圖／統一球團提供）

記者陳立勳／綜合報導

統一7-ELEVEn獅17日在台南主場交手富邦悍將，兩隊都派出洋投先發，統一布雷克（Brock Dykxhoorn）對上富邦銳歐（Rio Gomez），此役布雷克投出完封，飆出27上27下，這是布雷克個人史上第二次，寫下聯盟新紀錄。

統一第1局先馳得點，開路先鋒林佳緯擊出左外野安打，2人出局之後，潘傑楷、林培緯連續敲出安打，打下第1分。

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第3局統一持續搶攻，陳傑憲敲出中外野安打，林培緯掃出左外野2分打點全壘打，後面林岱安揮出左外野陽春砲，正好是個人生涯第400支安打，幫助球隊取得4分領先。

銳歐轉戰富邦一軍初登板，先發5局後退場，總計92球，55個好球，被擊出8支安打，包括2發全壘打，投出3次三振，1次四壞球，1次觸身球，丟掉4分自責分，承擔本季首敗。

統一第7局代打林子豪敲出適時安打，加上富邦右外野手周佳樂接球失誤，一次丟掉2分，9局上王念好獲得四壞球，，但池恩齊揮棒落空遭到三振，王念好因為離壘過遠，遭到捕手傳球牽制出局，最後林岳谷擊出二壘飛球遭到接殺，比賽就此劃下句點，最後富邦6分差遭到完封。

布雷克投完9局，僅用95球，64個好球，被擊出3支安打，投出4次三振，1次四壞球，製造3次雙殺，形成少見的27上27下，前一次布雷克投出這項難得紀錄是2021年4月14日，當時9局用了106球，73個好球，被擊出1支安打，飆出11次三振，無失分，當年是史上第4次，對手同樣是富邦悍將。

同時這場27上27下是中華職棒史上第5次，第1次是2003年8月16日，兄弟先發投手橫田久則投完7局，僅被吳承翰敲出1支安打，投出1次保送，但是讓誠泰21上21下，接手的蕭任汶2局沒失分，一起聯手完成。

第2次27上27下是2010年9月29日，興農先發投手沈鈺傑完成5局，雖然被劉芙豪、黃甘霖和施金典敲出3支安打，但依舊與張耿豪、高津臣吾合力完成。

第3次則是統一洋投瑞安（Ryan Verdugo）在2018月10月7日在台南對戰中信兄弟，僅用92球完全封鎖兄弟打線，投出27上27下的完全比賽，也是中職史上唯一一場完全比賽。