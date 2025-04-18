唐西奇季後賽再碰戈貝爾超期待　瑞迪克：他覺得世界沒人守得住他

LUKA DONCIC COOKS RUDY GOBERT AND HITS A STEP BACK GAME WINNER ???????????? pic.twitter.com/e9DGxFpIks — Guru (@DrGuru_) May 25, 2024

記者游郁香／綜合報導

湖人20日將迎來季後賽首輪挑戰，對手是西區強敵明尼蘇達灰狼，「金童」唐西奇（Luka Doncic）與「法國巨塔」戈貝爾（Rudy Gobert）之間的對位成為系列賽焦點之一。對於再次交鋒這位4屆年度最佳防守球員，唐西奇不僅毫無畏懼，甚至期待對方再次被換防到自己面前。

唐西奇日前重返達拉斯主場，那令他激動落淚的致敬影片中，有一段畫面特別觸動他，正是去年西區冠軍賽，他在灰狼中鋒戈貝爾面前投進致勝三分球的瞬間。他本周接受媒體訪問時直言，「自從我進聯盟以來，我就喜歡打擋拆戰術。我喜歡把對方中鋒拉出來防守我。」

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▲湖人總教練瑞迪克表示，唐西奇相信「世界上沒人守得住他」。（圖／達志影像／美聯社）

湖人總教練瑞迪克（JJ Redick）也不諱言，這樣的對決讓唐西奇更加興奮，「他覺得世界上沒有人能守住他，所以我認為他會非常認真看待這個對位，尤其是這個。」

唐西奇季後賽生涯場均能砍30.9分，僅次於「籃球之神」喬丹（Michael Jordan）的33.5分，他對大場面向來駕輕就熟。他表示，「我喜歡大場面比賽，季後賽就是大家100%投入的時刻，在場上真的很過癮。」

▲唐西奇去年率獨行俠淘汰灰狼。（圖／達志影像／美聯社）

儘管本季轉隊到湖人，唐西奇對灰狼的陣容變化瞭若指掌，包括他們將前一哥唐斯（Karl-Anthony Towns）交易至尼克，換來藍道（Julius Randle）和射手迪文琴佐（Donte DiVincenzo），由「蟻人」艾德華茲（Anthony Edwards）領軍。

唐西奇說，「他們當然補進了兩位很能打的球員，再加上蟻人，他們有很多能打、也能防守的球員，整體陣容很有意思。」

灰狼在例行賽最後21場豪取17勝，總勝場數只比湖人少1場，唐西奇坦言明尼蘇達不是一支典型的「第6種子」隊伍。但他強調湖人已做好準備，「我覺得我們是一支很棒的隊伍，我們有一群願意為彼此奮戰的球員，團隊氣氛很好，大家很有凝聚力。我相信我們絕對有機會贏得總冠軍。」

▲唐西奇坦言喜歡與中鋒對位，尤其是戈貝爾這樣的防守強人。（圖／達志影像／美聯社）