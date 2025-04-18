「台灣怪力男」李灝宇連6戰敲安！霸氣甩棒挑戰改判超搶鏡

Hao-Yu Lee gets called out on strikes, but he confidently challenges (a challenge bat flip?) and he’s proven right. pic.twitter.com/8Kgxh4QjRH — Tigers ML Report (@tigersMLreport) April 17, 2025

記者王真魚／綜合報導

底特律老虎旅美好手李灝宇今（18）日在3A續戰匹茲堡海盜3A，擔任先發第3棒、三壘手，單場敲出1支安打、選到1次保送，連續6場比賽敲出安打，但球隊最終以6比7惜敗。

李灝宇首局第1打席面對滑球與四縫線速球纏鬥後，遭主審判定三振。但他隨後對好球帶提出挑戰，成功改判為保送。這段畫面也被專門報導老虎隊的《Tigers ML Report》分享至X（前Twitter），寫道：「李灝宇遭主審判三振出局，他自信挑戰（還帥氣甩棒示意？），結果挑戰成功，裁定改判！」

3局上第2打席，李灝宇擊出三壘方向滾地球，藉由野手失誤成功上壘。5局第3打席則擊出右外野平飛安打，完成連6場安打紀錄，並在此局跑回1分。

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6局第4打席，李灝宇擊出投手前滾地球遭刺殺出局。9局最後一打席遭三振。

李灝宇此戰繳出4打數1安打、1得分、1保送、1三振的成績，賽後打擊率0.262，個人連續安打場次推進至6場。

▲ 李灝宇提出挑戰霸氣甩棒 。（圖／截自Tigers ML Repor X）