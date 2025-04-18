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巴西女排隊長挺6個月孕肚出賽　霸氣回應爭議：我不會是最後一個

記者游郁香／綜合報導

近日巴西女排聯賽季後賽8強賽場上，一位挺著近6個月孕肚的選手吸引全場目光。富明尼斯（Fluminense）女排隊長赫爾德絲（Priscila Heldes）在獲得醫生允許、家人與球隊支持下，堅持代表球隊出戰，雖最終遭到淘汰，但她的決定在巴西及國際體壇引發廣泛討論。

▲▼巴西排球員赫爾德絲懷孕近6月仍披戰袍，堅持上場比賽引發話題。（圖／翻攝自IG／priscila_heldes）

▲巴西女排赫爾德絲懷孕近6月仍披戰袍，堅持上場比賽引發話題。（圖／翻攝自IG／priscila_heldes，下同）

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現年33歲的赫爾德絲是來自貝洛奧里藏特（Belo Horizonte）的資深排球選手，她賽後接受訪問時透露，自己從懷孕初期便決定只要身體許可，就會持續上場比賽，「這是一段特別的經歷，能與兒子一起經歷這一切意義非凡。」

儘管孕肚明顯隆起，赫爾德絲在醫療團隊持續監測下，依舊以隊員身份活躍於場上。她坦言無法進行俯衝、撲球等高風險動作，但憑藉豐富經驗與體能，她仍在防守端做出貢獻，「有些動作確實要避免，但重點在保持謹慎。」

富明尼斯最終以1比3落敗，止步8強，但赫爾德絲「帶球」拚戰的舉動引發網路熱議。部分網友批評她將胎兒暴露在高風險環境中，質疑她是否不夠負責任。然而，也有大量支持她的聲音，認為她在醫療監控下參賽並無不妥，甚至有人幽默表示，富明尼斯「多打1人」。

▲▼巴西排球員赫爾德絲懷孕近6月仍披戰袍，堅持上場比賽引發話題。（圖／翻攝自IG／priscila_heldes）

▲▼巴西排球員赫爾德絲懷孕近6月仍披戰袍，堅持上場比賽引發話題。（圖／翻攝自IG／priscila_heldes）

赫爾德絲也在個人Instagram回應外界爭議，「我不是第一個在懷孕期間繼續工作的女性，也不會是最後一個，這一點真的太棒了。願妳，女人，永遠不要忘記：妳可以比自己想像的更強大，妳有能力成就無比驚人的事。」

她進一步強調，每位女性的選擇都是獨特且應被尊重的，「每一段懷孕旅程都是獨一無二的，但在這個過程中，有一件事我們都共同經歷——那就是在自己內心深處發現了一股難以置信的力量。」

赫爾德絲的行動不僅挑戰了傳統對孕期的觀念，也讓人重新思考孕婦在職場、尤其是體壇中的自主權與權利界線。儘管意見分歧，但她的勇氣贏得尊重。

▲▼巴西排球員赫爾德絲懷孕近6月仍披戰袍，堅持上場比賽引發話題。（圖／翻攝自IG／priscila_heldes）

關鍵字： 排球巴西富明尼斯PriscilaHeldes懷孕運動員女性運動權

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